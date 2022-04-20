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В Кремле не ответили на вопрос о возможности обмена Медведчука - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/medvedchuk-1784467197.html
В Кремле не ответили на вопрос о возможности обмена Медведчука
В Кремле не ответили на вопрос о возможности обмена Медведчука - РИА Новости, 20.04.2022
В Кремле не ответили на вопрос о возможности обмена Медведчука
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сказать на вопрос о реакции на на обращение украинского оппозиционера Виктора... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:53
2022-04-20T12:53
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
виктор медведчук
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сказать на вопрос о реакции на на обращение украинского оппозиционера Виктора Медведчука об обмене."По этому сюжету мне нечего пока сказать", - сказал Песков журналистам.Ранее СБУ опубликовала видео, на котором задержанный Медведчук просит обменять на него боевиков в Мариуполе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/medvedchuk-1784268165.html
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россия, украина, дмитрий песков (спецпредставитель президента), виктор медведчук
12:53 20.04.2022
 
В Кремле не ответили на вопрос о возможности обмена Медведчука

Песков не ответил на вопрос о реакции на обращение Медведчука по обмену

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока нечего сказать на вопрос о реакции на на обращение украинского оппозиционера Виктора Медведчука об обмене.
"По этому сюжету мне нечего пока сказать", - сказал Песков журналистам.
Ранее СБУ опубликовала видео, на котором задержанный Медведчук просит обменять на него боевиков в Мариуполе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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