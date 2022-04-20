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Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала - РИА Новости, 20.04.2022
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Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала
Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала - РИА Новости, 20.04.2022
Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, направленный на расширение оснований на получение материнского капитала отцами. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:14
2022-04-20T13:14
общество
россия
материнский капитал
госдума рф
семья
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, направленный на расширение оснований на получение материнского капитала отцами.Документом предлагается: распространить право на дополнительные меры господдержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.Также проектом закона предлагается ввести право на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.
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общество, россия, материнский капитал, госдума рф, семья
13:14 20.04.2022
 
Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала

Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала при смерти матери ребенка

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, направленный на расширение оснований на получение материнского капитала отцами.
Документом предлагается: распространить право на дополнительные меры господдержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.
Также проектом закона предлагается ввести право на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.
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