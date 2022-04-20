https://ria.ru/20220420/matkapital-1784472041.html
Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала
Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала - РИА Новости, 20.04.2022
Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, направленный на расширение оснований на получение материнского капитала отцами. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:14
2022-04-20T13:14
2022-04-20T13:14
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, направленный на расширение оснований на получение материнского капитала отцами.Документом предлагается: распространить право на дополнительные меры господдержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.Также проектом закона предлагается ввести право на дополнительные меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего детей.
https://ria.ru/20220414/matkapital-1783559577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, материнский капитал, госдума рф, семья
Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала
Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала при смерти матери ребенка