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В Минобороны прокомментировали обращение "Азова" по гумкоридорам - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784595394.html
В Минобороны прокомментировали обращение "Азова" по гумкоридорам
В Минобороны прокомментировали обращение "Азова" по гумкоридорам - РИА Новости, 20.04.2022
В Минобороны прокомментировали обращение "Азова" по гумкоридорам
Командование украинского неонацистского полка "Азова" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) обращалось к лидерам Великобритании, США и Турции с... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:43
2022-04-20T21:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
великобритания
сша
украина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командование украинского неонацистского полка "Азова" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) обращалось к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им "зеленые коридоры" для выхода с предприятия "Азовсталь" в Мариуполе якобы находящихся там мирных граждан и раненых боевиков, но это обращение не по адресу, его надо было адресовать Киеву, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отдельно информируем командование националистического батальона "Азов", которое выступило с видеообращением к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им "зеленые коридоры" и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся на "Азовстали", раненых боевиков, а также эвакуации тел погибших украинских военнослужащих. Вы обратились не по адресу", - сказал Мизинцев на брифинге."Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило", - добавил генерал.Руководство РФ гарантировало всем боевикам, добровольно сложившим оружие, сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи, напомнил Мизинцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/zelenskiy-1784590317.html
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в мире, россия, великобритания, сша, украина
21:43 20.04.2022
 
В Минобороны прокомментировали обращение "Азова" по гумкоридорам

Минобороны: "Азов" не по адресу обратился к главам США, Британии и Турции о гумкоридорах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеталлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командование украинского неонацистского полка "Азова" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) обращалось к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им "зеленые коридоры" для выхода с предприятия "Азовсталь" в Мариуполе якобы находящихся там мирных граждан и раненых боевиков, но это обращение не по адресу, его надо было адресовать Киеву, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отдельно информируем командование националистического батальона "Азов", которое выступило с видеообращением к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им "зеленые коридоры" и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся на "Азовстали", раненых боевиков, а также эвакуации тел погибших украинских военнослужащих. Вы обратились не по адресу", - сказал Мизинцев на брифинге.
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Вчера, 21:05В мире
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"Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило", - добавил генерал.
Руководство РФ гарантировало всем боевикам, добровольно сложившим оружие, сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи, напомнил Мизинцев.
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