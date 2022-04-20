https://ria.ru/20220420/mariupol-1784595394.html

В Минобороны прокомментировали обращение "Азова" по гумкоридорам

В Минобороны прокомментировали обращение "Азова" по гумкоридорам - РИА Новости, 20.04.2022

В Минобороны прокомментировали обращение "Азова" по гумкоридорам

Командование украинского неонацистского полка "Азова" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) обращалось к лидерам Великобритании, США и Турции с... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T21:43

2022-04-20T21:43

2022-04-20T21:43

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командование украинского неонацистского полка "Азова" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) обращалось к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им "зеленые коридоры" для выхода с предприятия "Азовсталь" в Мариуполе якобы находящихся там мирных граждан и раненых боевиков, но это обращение не по адресу, его надо было адресовать Киеву, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отдельно информируем командование националистического батальона "Азов", которое выступило с видеообращением к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им "зеленые коридоры" и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся на "Азовстали", раненых боевиков, а также эвакуации тел погибших украинских военнослужащих. Вы обратились не по адресу", - сказал Мизинцев на брифинге."Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило", - добавил генерал.Руководство РФ гарантировало всем боевикам, добровольно сложившим оружие, сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи, напомнил Мизинцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/zelenskiy-1784590317.html

https://ria.ru/20220420/mariupol-1784587812.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, великобритания, сша, украина