В Минобороны прокомментировали обращение "Азова" по гумкоридорам
Минобороны: "Азов" не по адресу обратился к главам США, Британии и Турции о гумкоридорах
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Командование украинского неонацистского полка "Азова" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело) обращалось к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им "зеленые коридоры" для выхода с предприятия "Азовсталь" в Мариуполе якобы находящихся там мирных граждан и раненых боевиков, но это обращение не по адресу, его надо было адресовать Киеву, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отдельно информируем командование националистического батальона "Азов", которое выступило с видеообращением к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им "зеленые коридоры" и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся на "Азовстали", раненых боевиков, а также эвакуации тел погибших украинских военнослужащих. Вы обратились не по адресу", - сказал Мизинцев на брифинге.
"Российская Федерация сделала все, чтобы спасти ваши жизни. Обращаться надо было непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски вас бросило", - добавил генерал.
Руководство РФ гарантировало всем боевикам, добровольно сложившим оружие, сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи, напомнил Мизинцев.