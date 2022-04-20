https://ria.ru/20220420/mariupol-1784585893.html

Зеленский предложил обменять засевших в Мариуполе боевиков на россиян

Зеленский предложил обменять засевших в Мариуполе боевиков на россиян - РИА Новости, 20.04.2022

Зеленский предложил обменять засевших в Мариуполе боевиков на россиян

Владимир Зеленский предлагает обменять засевших в Мариуполе украинских боевиков на российских пленных. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:33

2022-04-20T20:33

2022-04-20T22:15

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

мариуполь

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает обменять засевших в Мариуполе украинских боевиков на российских пленных."Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (находящихся в Мариуполе – ред.) на российских людей, российских военных", - сказал Зеленский на пресс-конференции.Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни.По данным минобороны РФ, украинские военные на комбинате "Азовсталь", осознавая безысходность, готовы сдаться, но нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором.В среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек. Во вторник подразделения ДНР вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784582152.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/mariupol-1784565340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф