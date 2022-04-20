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Зеленский предложил обменять засевших в Мариуполе боевиков на россиян - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784585893.html
Зеленский предложил обменять засевших в Мариуполе боевиков на россиян
Зеленский предложил обменять засевших в Мариуполе боевиков на россиян - РИА Новости, 20.04.2022
Зеленский предложил обменять засевших в Мариуполе боевиков на россиян
Владимир Зеленский предлагает обменять засевших в Мариуполе украинских боевиков на российских пленных. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:33
2022-04-20T22:15
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
мариуполь
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает обменять засевших в Мариуполе украинских боевиков на российских пленных."Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (находящихся в Мариуполе – ред.) на российских людей, российских военных", - сказал Зеленский на пресс-конференции.Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни.По данным минобороны РФ, украинские военные на комбинате "Азовсталь", осознавая безысходность, готовы сдаться, но нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором.В среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек. Во вторник подразделения ДНР вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784582152.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220420/mariupol-1784565340.html
мариуполь
россия
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владимир путин, мариуполь, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
20:33 20.04.2022 (обновлено: 22:15 20.04.2022)
 
Зеленский предложил обменять засевших в Мариуполе боевиков на россиян

Зеленский предложил обменять засевших в Мариуполе украинских боевиков на россиян

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский предлагает обменять засевших в Мариуполе украинских боевиков на российских пленных.
"Мы готовы к разным форматам обмена наших людей (находящихся в Мариуполе – ред.) на российских людей, российских военных", - сказал Зеленский на пресс-конференции.
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 20:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из района завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 127 жителей Мариуполя
Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни.
По данным минобороны РФ, украинские военные на комбинате "Азовсталь", осознавая безысходность, готовы сдаться, но нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором.
В среду военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек. Во вторник подразделения ДНР вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 18:40В мире
Украинские боевики заявили, что не знали о гумкоридорах в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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