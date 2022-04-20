13:28 20.04.2022 (обновлено: 13:30 20.04.2022)
Песков переадресовал в Минобороны вопрос по гумкоридору в Мариуполе
Песков: Минобороны предоставит информацию по гуманитарному коридору в Мариуполе
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР проверяет документы у водителя на блок-посту под Мариуполем
Боец Народной милиции ДНР проверяет документы у водителя на блок-посту под Мариуполем
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министерство обороны РФ предоставляет информацию по гуманитарному коридору в Мариуполе, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Министерство обороны, они сегодня только на утреннем брифинге давали информацию на этот счет", - ответил Песков на вопрос о том, куда будут идти гуманитарные коридоры из Мариуполя для мирных жителей, открытие которых было ранее согласовано с украинской стороной.
ВС РФ в среду открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков с "Азовстали", сообщил ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила ранее, что в среду будет работать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Предыдущие три дня она заявляла, что гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей открыты не будут. Во вторник Народная милиция ДНР сообщала, что по организованным зеленым коридорам с территории "Азовстали" были эвакуированы более 140 человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.