https://ria.ru/20220420/mariupol-1784475575.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос по гумкоридору в Мариуполе

Песков переадресовал в Минобороны вопрос по гумкоридору в Мариуполе - РИА Новости, 20.04.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопрос по гумкоридору в Мариуполе

Министерство обороны РФ предоставляет информацию по гуманитарному коридору в Мариуполе, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:28

2022-04-20T13:28

2022-04-20T13:30

обострение ситуации в днр и лнр

политика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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мариуполь

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министерство обороны РФ предоставляет информацию по гуманитарному коридору в Мариуполе, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Министерство обороны, они сегодня только на утреннем брифинге давали информацию на этот счет", - ответил Песков на вопрос о том, куда будут идти гуманитарные коридоры из Мариуполя для мирных жителей, открытие которых было ранее согласовано с украинской стороной.ВС РФ в среду открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков с "Азовстали", сообщил ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила ранее, что в среду будет работать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Предыдущие три дня она заявляла, что гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей открыты не будут. Во вторник Народная милиция ДНР сообщала, что по организованным зеленым коридорам с территории "Азовстали" были эвакуированы более 140 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/mariupol-1784398691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, мариуполь