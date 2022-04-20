01:11 20.04.2022 (обновлено: 01:13 20.04.2022)
Жительница Мариуполя рассказала, как националисты обстреливали жилой массив
Жительница Мариуполя: батальон националистов "Азов" обстреливал жилой массив
Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Националисты батальона "Азов" сами же обстреливали жилой массив в Левобережном районе Мариуполя, рассказала журналистам эвакуированная жительница Мариуполя Елена.
Ранее Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что военные ДНР и Вооруженные силы России организовали зеленые коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с помощью которых эвакуировали более 140 человек.
"Обстрелы начались, очень серьезные обстрелы 12 марта. Первый очень серьезный обстрел 6-го участка пошел (Левобережный район Мариуполя. — Прим. ред.). Причем стреляли по факту не войска России, а полный обстрел шел с нашего 6-го участка, вот именно "азовцами", — рассказала Елена.
Она уточнила, что обстрелы были очень интенсивные, жители в это время вынуждены были укрываться в подвалах.
"Фактически получается прилетов со стороны России не было", — уточнила Елена.
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.