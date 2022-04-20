https://ria.ru/20220420/mariupol-1784398691.html

Жительница Мариуполя рассказала, как националисты обстреливали жилой массив

Жительница Мариуполя рассказала, как националисты обстреливали жилой массив - РИА Новости, 20.04.2022

Жительница Мариуполя рассказала, как националисты обстреливали жилой массив

Националисты батальона "Азов" сами же обстреливали жилой массив в Левобережном районе Мариуполя, рассказала журналистам эвакуированная жительница Мариуполя... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T01:11

2022-04-20T01:11

2022-04-20T01:13

обострение ситуации в днр и лнр

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мариуполь

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вооруженные силы рф

украина

батальон "азов"

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МАРИУПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Националисты батальона "Азов" сами же обстреливали жилой массив в Левобережном районе Мариуполя, рассказала журналистам эвакуированная жительница Мариуполя Елена.Ранее Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что военные ДНР и Вооруженные силы России организовали зеленые коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с помощью которых эвакуировали более 140 человек."Обстрелы начались, очень серьезные обстрелы 12 марта. Первый очень серьезный обстрел 6-го участка пошел (Левобережный район Мариуполя. — Прим. ред.). Причем стреляли по факту не войска России, а полный обстрел шел с нашего 6-го участка, вот именно "азовцами", — рассказала Елена.Она уточнила, что обстрелы были очень интенсивные, жители в это время вынуждены были укрываться в подвалах."Фактически получается прилетов со стороны России не было", — уточнила Елена.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/operatsiya-1784396406.html

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мариуполь

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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина, батальон "азов"