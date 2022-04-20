https://ria.ru/20220420/makron-1784606254.html

Макрон заявил, что Франция не должна допустить эскалации на Украине

Макрон заявил, что Франция не должна допустить эскалации на Украине - РИА Новости, 20.04.2022

Макрон заявил, что Франция не должна допустить эскалации на Украине

Роль Франции заключается в том, чтобы не допустить эскалации на Украине, считает кандидат во французские президенты Эммануэль Макрон. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T23:09

2022-04-20T23:09

2022-04-20T23:11

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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Роль Франции заключается в том, чтобы не допустить эскалации на Украине, считает кандидат во французские президенты Эммануэль Макрон."Нам необходимо придерживаться нашей линии, которая состоит в том, чтобы не допустить распространения этой войны. Также роль Франции состоит в том, чтобы оказывать поддержку Украине", - сказал Макрон в ходе телевизионных дебатов со своей соперницей, кандидатом от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.По его словам, Европа вместе с Францией должны стать "силой равновесия".Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784604773.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/makron-1784218309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, марин ле пен, владимир путин, франция, украина, россия, эммануэль макрон