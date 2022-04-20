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Макрон заявил, что Франция не должна допустить эскалации на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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Макрон заявил, что Франция не должна допустить эскалации на Украине
Макрон заявил, что Франция не должна допустить эскалации на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Макрон заявил, что Франция не должна допустить эскалации на Украине
Роль Франции заключается в том, чтобы не допустить эскалации на Украине, считает кандидат во французские президенты Эммануэль Макрон. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T23:09
2022-04-20T23:11
в мире
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франция
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Роль Франции заключается в том, чтобы не допустить эскалации на Украине, считает кандидат во французские президенты Эммануэль Макрон."Нам необходимо придерживаться нашей линии, которая состоит в том, чтобы не допустить распространения этой войны. Также роль Франции состоит в том, чтобы оказывать поддержку Украине", - сказал Макрон в ходе телевизионных дебатов со своей соперницей, кандидатом от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.По его словам, Европа вместе с Францией должны стать "силой равновесия".Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784604773.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/makron-1784218309.html
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в мире, марин ле пен, владимир путин, франция, украина, россия, эммануэль макрон
23:09 20.04.2022 (обновлено: 23:11 20.04.2022)
 
Макрон заявил, что Франция не должна допустить эскалации на Украине

Кандидат в президенты Макрон заявил, что Франция не должна допустить эскалации на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Роль Франции заключается в том, чтобы не допустить эскалации на Украине, считает кандидат во французские президенты Эммануэль Макрон.
"Нам необходимо придерживаться нашей линии, которая состоит в том, чтобы не допустить распространения этой войны. Также роль Франции состоит в том, чтобы оказывать поддержку Украине", - сказал Макрон в ходе телевизионных дебатов со своей соперницей, кандидатом от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 22:56
Ле Пен не стремится к выходу Франции из Евросоюза
По его словам, Европа вместе с Францией должны стать "силой равновесия".
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции после саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 08:03В мире
Макрон заявил, что Франция не нуждается в российском газе
 
В миреМарин Ле ПенВладимир ПутинФранцияУкраинаРоссияЭммануэль Макрон
 
 
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