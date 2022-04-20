https://ria.ru/20220420/lukoyl-1784486271.html
"Лукойл" завершил испытания новой скважины на Каспии
"Лукойл" завершил испытания новой скважины на Каспии - РИА Новости, 20.04.2022
"Лукойл" завершил испытания новой скважины на Каспии
"Лукойл" получил промышленные притоки газа и конденсата по итогам испытаний второй скважины на Титонской структуре на Каспии, объем запасов углеводородов может... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:05
2022-04-20T14:05
2022-04-20T14:22
экономика
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Лукойл" получил промышленные притоки газа и конденсата по итогам испытаний второй скважины на Титонской структуре на Каспии, объем запасов углеводородов может составлять от 140 до 150 миллионов тонн условного топлива, сообщила компания."Лукойл" завершил испытания поисково-оценочной скважины № 2 на структуре Титонская, расположенной в акватории Каспийского моря. В результате испытаний получены промышленные притоки газа и конденсата", - говорится в сообщении."По предварительной оценке результатов бурения двух скважин, объем извлекаемых запасов углеводородов в пределах нового открытого месторождения может составлять от 140 до 150 млн т.у.т.", — добавляет компания. Сейчас ведутся работы по уточнению сейсмологических моделей продуктивных отложений, а также по исследованию глубинных проб пластовых флюидов. Результаты оценки будут представлены в Госкомиссию по запасам РФ.
https://ria.ru/20220416/neft-1783856606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, лукойл, россия, каспийское море, цены на нефть
14:05 20.04.2022 (обновлено: 14:22 20.04.2022)
"Лукойл" завершил испытания новой скважины на Каспии
"Лукойл" завершил испытания второй скважины на Титонской структуре на Каспии