https://ria.ru/20220420/lukoyl-1784486271.html

"Лукойл" завершил испытания новой скважины на Каспии

"Лукойл" завершил испытания новой скважины на Каспии - РИА Новости, 20.04.2022

"Лукойл" завершил испытания новой скважины на Каспии

"Лукойл" получил промышленные притоки газа и конденсата по итогам испытаний второй скважины на Титонской структуре на Каспии, объем запасов углеводородов может... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:05

2022-04-20T14:05

2022-04-20T14:22

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лукойл

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Лукойл" получил промышленные притоки газа и конденсата по итогам испытаний второй скважины на Титонской структуре на Каспии, объем запасов углеводородов может составлять от 140 до 150 миллионов тонн условного топлива, сообщила компания."Лукойл" завершил испытания поисково-оценочной скважины № 2 на структуре Титонская, расположенной в акватории Каспийского моря. В результате испытаний получены промышленные притоки газа и конденсата", - говорится в сообщении."По предварительной оценке результатов бурения двух скважин, объем извлекаемых запасов углеводородов в пределах нового открытого месторождения может составлять от 140 до 150 млн т.у.т.", — добавляет компания. Сейчас ведутся работы по уточнению сейсмологических моделей продуктивных отложений, а также по исследованию глубинных проб пластовых флюидов. Результаты оценки будут представлены в Госкомиссию по запасам РФ.

https://ria.ru/20220416/neft-1783856606.html

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каспийское море

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Кирилл Волков

экономика, лукойл, россия, каспийское море, цены на нефть