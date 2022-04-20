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"Лукойл" завершил испытания новой скважины на Каспии - РИА Новости, 20.04.2022
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"Лукойл" завершил испытания новой скважины на Каспии
"Лукойл" завершил испытания новой скважины на Каспии - РИА Новости, 20.04.2022
"Лукойл" завершил испытания новой скважины на Каспии
"Лукойл" получил промышленные притоки газа и конденсата по итогам испытаний второй скважины на Титонской структуре на Каспии, объем запасов углеводородов может... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:05
2022-04-20T14:22
экономика
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каспийское море
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Лукойл" получил промышленные притоки газа и конденсата по итогам испытаний второй скважины на Титонской структуре на Каспии, объем запасов углеводородов может составлять от 140 до 150 миллионов тонн условного топлива, сообщила компания."Лукойл" завершил испытания поисково-оценочной скважины № 2 на структуре Титонская, расположенной в акватории Каспийского моря. В результате испытаний получены промышленные притоки газа и конденсата", - говорится в сообщении."По предварительной оценке результатов бурения двух скважин, объем извлекаемых запасов углеводородов в пределах нового открытого месторождения может составлять от 140 до 150 млн т.у.т.", — добавляет компания. Сейчас ведутся работы по уточнению сейсмологических моделей продуктивных отложений, а также по исследованию глубинных проб пластовых флюидов. Результаты оценки будут представлены в Госкомиссию по запасам РФ.
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экономика, лукойл, россия, каспийское море, цены на нефть
14:05 20.04.2022 (обновлено: 14:22 20.04.2022)
 
"Лукойл" завершил испытания новой скважины на Каспии

"Лукойл" завершил испытания второй скважины на Титонской структуре на Каспии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Лукойл"
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Лукойл" получил промышленные притоки газа и конденсата по итогам испытаний второй скважины на Титонской структуре на Каспии, объем запасов углеводородов может составлять от 140 до 150 миллионов тонн условного топлива, сообщила компания.
"Лукойл" завершил испытания поисково-оценочной скважины № 2 на структуре Титонская, расположенной в акватории Каспийского моря. В результате испытаний получены промышленные притоки газа и конденсата", - говорится в сообщении.
"По предварительной оценке результатов бурения двух скважин, объем извлекаемых запасов углеводородов в пределах нового открытого месторождения может составлять от 140 до 150 млн т.у.т.", — добавляет компания.
Сейчас ведутся работы по уточнению сейсмологических моделей продуктивных отложений, а также по исследованию глубинных проб пластовых флюидов. Результаты оценки будут представлены в Госкомиссию по запасам РФ.
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ЭкономикаЛУКОЙЛРоссияКаспийское мореЦены на нефть
 
 
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