Ленобласть второй год подряд - в лидерах по благоустройству
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Ленинградская область второй год подряд занимает первое место в реестре лучших практик министерства строительства России по благоустройству, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в реестр лучших практик вошли десять областных территорий, благоустроенных в 2021 году. Это Свирская набережная в Вознесенье, Птичья площадь в Лебяжьем, сквер в Сосново, скейт-парк в Буграх, Центральная площадь в Кировске, территория у КДЦ в Волошово, набережная в Луге, Советская улица в Павлово, сквер Сказка в Киришах, общественная территория на Маркса в Старой Ладоге.
"Ленинградская область традиционно входила в число лидеров, но первое место занимает именно в последние два года", — отметили в пресс-службе.
Там пояснили, что проекты, включенные в реестр лучших практик Минстроя, берут на вооружение в других регионах России при проведении работ по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Ленинградская область становится красивее и удобнее с каждым годом. Мы благодарны за такую важную для жителей программу Минстрою, проектировщикам, муниципалитетам, контролирующим реализацию проектов на местах, ответственным подрядчикам и, конечно, неравнодушным жителям", — отметил глава региона Александр Дрозденко.