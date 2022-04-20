https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784549056.html

Ленобласть второй год подряд - в лидерах по благоустройству

Ленобласть второй год подряд - в лидерах по благоустройству - РИА Новости, 20.04.2022

Ленобласть второй год подряд - в лидерах по благоустройству

Ленинградская область второй год подряд занимает первое место в реестре лучших практик министерства строительства России по благоустройству, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:32

2022-04-20T17:32

2022-04-20T17:32

ленинградская область

александр дрозденко

кировск

луга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Ленинградская область второй год подряд занимает первое место в реестре лучших практик министерства строительства России по благоустройству, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в реестр лучших практик вошли десять областных территорий, благоустроенных в 2021 году. Это Свирская набережная в Вознесенье, Птичья площадь в Лебяжьем, сквер в Сосново, скейт-парк в Буграх, Центральная площадь в Кировске, территория у КДЦ в Волошово, набережная в Луге, Советская улица в Павлово, сквер Сказка в Киришах, общественная территория на Маркса в Старой Ладоге."Ленинградская область традиционно входила в число лидеров, но первое место занимает именно в последние два года", — отметили в пресс-службе.Там пояснили, что проекты, включенные в реестр лучших практик Минстроя, берут на вооружение в других регионах России при проведении работ по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"."Ленинградская область становится красивее и удобнее с каждым годом. Мы благодарны за такую важную для жителей программу Минстрою, проектировщикам, муниципалитетам, контролирующим реализацию проектов на местах, ответственным подрядчикам и, конечно, неравнодушным жителям", — отметил глава региона Александр Дрозденко.

https://ria.ru/20220414/lenoblast-1783590511.html

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луга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, кировск, луга