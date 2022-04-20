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Ленобласть второй год подряд - в лидерах по благоустройству - РИА Новости, 20.04.2022
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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784549056.html
Ленобласть второй год подряд - в лидерах по благоустройству
Ленобласть второй год подряд - в лидерах по благоустройству - РИА Новости, 20.04.2022
Ленобласть второй год подряд - в лидерах по благоустройству
Ленинградская область второй год подряд занимает первое место в реестре лучших практик министерства строительства России по благоустройству, сообщил РИА Новости РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:32
2022-04-20T17:32
ленинградская область
александр дрозденко
кировск
луга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Ленинградская область второй год подряд занимает первое место в реестре лучших практик министерства строительства России по благоустройству, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в реестр лучших практик вошли десять областных территорий, благоустроенных в 2021 году. Это Свирская набережная в Вознесенье, Птичья площадь в Лебяжьем, сквер в Сосново, скейт-парк в Буграх, Центральная площадь в Кировске, территория у КДЦ в Волошово, набережная в Луге, Советская улица в Павлово, сквер Сказка в Киришах, общественная территория на Маркса в Старой Ладоге."Ленинградская область традиционно входила в число лидеров, но первое место занимает именно в последние два года", — отметили в пресс-службе.Там пояснили, что проекты, включенные в реестр лучших практик Минстроя, берут на вооружение в других регионах России при проведении работ по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда"."Ленинградская область становится красивее и удобнее с каждым годом. Мы благодарны за такую важную для жителей программу Минстрою, проектировщикам, муниципалитетам, контролирующим реализацию проектов на местах, ответственным подрядчикам и, конечно, неравнодушным жителям", — отметил глава региона Александр Дрозденко.
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александр дрозденко, кировск, луга
17:32 20.04.2022
 

Ленобласть второй год подряд - в лидерах по благоустройству

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Ленинградская область второй год подряд занимает первое место в реестре лучших практик министерства строительства России по благоустройству, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в реестр лучших практик вошли десять областных территорий, благоустроенных в 2021 году. Это Свирская набережная в Вознесенье, Птичья площадь в Лебяжьем, сквер в Сосново, скейт-парк в Буграх, Центральная площадь в Кировске, территория у КДЦ в Волошово, набережная в Луге, Советская улица в Павлово, сквер Сказка в Киришах, общественная территория на Маркса в Старой Ладоге.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 18:13Ленинградская область
Ленобласть в 2022 году претендует на рекорд по вводу жилья
"Ленинградская область традиционно входила в число лидеров, но первое место занимает именно в последние два года", — отметили в пресс-службе.
Там пояснили, что проекты, включенные в реестр лучших практик Минстроя, берут на вооружение в других регионах России при проведении работ по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
"Ленинградская область становится красивее и удобнее с каждым годом. Мы благодарны за такую важную для жителей программу Минстрою, проектировщикам, муниципалитетам, контролирующим реализацию проектов на местах, ответственным подрядчикам и, конечно, неравнодушным жителям", — отметил глава региона Александр Дрозденко.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоКировскЛуга
 
 
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