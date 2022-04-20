https://ria.ru/20220420/lekarstva-1784574615.html

Дефицита лекарств и медицинских изделий нет, заявили в Минздраве

Дефицита лекарств и медицинских изделий нет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 20.04.2022

Дефицита лекарств и медицинских изделий нет, заявили в Минздраве

Минздрав России не фиксирует ярко выраженного дефицита ни по лекарствам, ни по медизделиям в стране, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:22

2022-04-20T19:22

2022-04-20T19:47

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минздрав России не фиксирует ярко выраженного дефицита ни по лекарствам, ни по медизделиям в стране, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко."На сегодняшний день мы не фиксируем ярко выраженной дефектуры ни по лекарственным препаратам, ни по медицинским изделиям", - сказал Фисенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы партии "Единая Россия".Он отметил, что в России значительно упрощена закупка медицинской продукции, медицинского оборудования и лекарств, и регионы активно этим пользуются."Наша нормативная база меняется в позитивную сторону разумного упрощения законодательных требований. Тем не менее у производителей медицинской техники, фармпроизводителей, представителей власти и регионов есть предложения о дальнейшем совершенствовании, и мы, конечно, открыты к диалогу", - подчеркнул Фисенко.

https://ria.ru/20220415/lekarstva-1783680291.html

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общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)