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Дефицита лекарств и медицинских изделий нет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 20.04.2022
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Дефицита лекарств и медицинских изделий нет, заявили в Минздраве
Дефицита лекарств и медицинских изделий нет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 20.04.2022
Дефицита лекарств и медицинских изделий нет, заявили в Минздраве
Минздрав России не фиксирует ярко выраженного дефицита ни по лекарствам, ни по медизделиям в стране, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:22
2022-04-20T19:47
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минздрав России не фиксирует ярко выраженного дефицита ни по лекарствам, ни по медизделиям в стране, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко."На сегодняшний день мы не фиксируем ярко выраженной дефектуры ни по лекарственным препаратам, ни по медицинским изделиям", - сказал Фисенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы партии "Единая Россия".Он отметил, что в России значительно упрощена закупка медицинской продукции, медицинского оборудования и лекарств, и регионы активно этим пользуются."Наша нормативная база меняется в позитивную сторону разумного упрощения законодательных требований. Тем не менее у производителей медицинской техники, фармпроизводителей, представителей власти и регионов есть предложения о дальнейшем совершенствовании, и мы, конечно, открыты к диалогу", - подчеркнул Фисенко.
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общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
19:22 20.04.2022 (обновлено: 19:47 20.04.2022)
 
Дефицита лекарств и медицинских изделий нет, заявили в Минздраве

В Минздраве сообщили, что не фиксируют дефицита лекарств и медицинских изделий

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в "Сбер Еаптеке" в Казани
Фармацевт в Сбер Еаптеке в Казани - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Фармацевт в "Сбер Еаптеке" в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Минздрав России не фиксирует ярко выраженного дефицита ни по лекарствам, ни по медизделиям в стране, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
"На сегодняшний день мы не фиксируем ярко выраженной дефектуры ни по лекарственным препаратам, ни по медицинским изделиям", - сказал Фисенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы партии "Единая Россия".
Он отметил, что в России значительно упрощена закупка медицинской продукции, медицинского оборудования и лекарств, и регионы активно этим пользуются.
"Наша нормативная база меняется в позитивную сторону разумного упрощения законодательных требований. Тем не менее у производителей медицинской техники, фармпроизводителей, представителей власти и регионов есть предложения о дальнейшем совершенствовании, и мы, конечно, открыты к диалогу", - подчеркнул Фисенко.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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