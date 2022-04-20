https://ria.ru/20220420/lekarstva-1784572176.html

Росстат зафиксировал снижение цен на наблюдаемые лекарства

Росстат зафиксировал снижение цен на наблюдаемые лекарства - РИА Новости, 20.04.2022

Росстат зафиксировал снижение цен на наблюдаемые лекарства

Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты за последнюю неделю снизились по всем препаратам, особенно подешевели: левомеколь и ренгалин, цены на которые упали на РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:09

2022-04-20T19:09

2022-04-20T19:09

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты за последнюю неделю снизились по всем препаратам, особенно подешевели: левомеколь и ренгалин, цены на которые упали на 1,5% и 1,4% соответственно, свидетельствуют данные статистического ведомства.По информации Росстата, за период с 9 по 15 апреля, цены в группе наблюдаемых медикаментов снизились: на левомеколь – на 1,5%, ренгалин – на 1,4%, поливитамины – на 1,3%, эргоферон – на 1,2%, валидол – на 1,1%, комбинированные анальгетики – на 1%, корвалол, нимесулид – на 0,9%, аллохол – на 0,7%, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,4%.Левомеколь и нимесулида были лидерами по росту цен на прошлой неделе: по данным Росстата, они выросли в цене на 2,9% и 1,1% соответственно. На прошлой неделе также подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 2,3%, корвалол – на 1,6%, комбинированные анальгетики, нимесулид – на 1,1%, аллохол – на 0,8%, валидол – на 0,7%, ренгалин – на 0,5%, поливитамины – на 0,4%, эргоферон – на 0,2%.

https://ria.ru/20220419/importozameschenie-1784301064.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)