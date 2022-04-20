Рейтинг@Mail.ru
Росстат зафиксировал снижение цен на наблюдаемые лекарства - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/lekarstva-1784572176.html
Росстат зафиксировал снижение цен на наблюдаемые лекарства
Росстат зафиксировал снижение цен на наблюдаемые лекарства - РИА Новости, 20.04.2022
Росстат зафиксировал снижение цен на наблюдаемые лекарства
Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты за последнюю неделю снизились по всем препаратам, особенно подешевели: левомеколь и ренгалин, цены на которые упали на РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:09
2022-04-20T19:09
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782083112_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_be944ea24c326f8ca6146b0ecb5cab98.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты за последнюю неделю снизились по всем препаратам, особенно подешевели: левомеколь и ренгалин, цены на которые упали на 1,5% и 1,4% соответственно, свидетельствуют данные статистического ведомства.По информации Росстата, за период с 9 по 15 апреля, цены в группе наблюдаемых медикаментов снизились: на левомеколь – на 1,5%, ренгалин – на 1,4%, поливитамины – на 1,3%, эргоферон – на 1,2%, валидол – на 1,1%, комбинированные анальгетики – на 1%, корвалол, нимесулид – на 0,9%, аллохол – на 0,7%, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,4%.Левомеколь и нимесулида были лидерами по росту цен на прошлой неделе: по данным Росстата, они выросли в цене на 2,9% и 1,1% соответственно. На прошлой неделе также подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 2,3%, корвалол – на 1,6%, комбинированные анальгетики, нимесулид – на 1,1%, аллохол – на 0,8%, валидол – на 0,7%, ренгалин – на 0,5%, поливитамины – на 0,4%, эргоферон – на 0,2%.
https://ria.ru/20220419/importozameschenie-1784301064.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782083112_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_031ba1c564ec3395ce83b52fb6426d0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)
19:09 20.04.2022
 
Росстат зафиксировал снижение цен на наблюдаемые лекарства

Росстат зафиксировал снижение цен на наблюдаемые лекарства впервые за две недели

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетительница на кассе в аптеке "Новосибирская аптечная сеть"
Посетительница на кассе в аптеке Новосибирская аптечная сеть - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Посетительница на кассе в аптеке "Новосибирская аптечная сеть". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты за последнюю неделю снизились по всем препаратам, особенно подешевели: левомеколь и ренгалин, цены на которые упали на 1,5% и 1,4% соответственно, свидетельствуют данные статистического ведомства.
По информации Росстата, за период с 9 по 15 апреля, цены в группе наблюдаемых медикаментов снизились: на левомеколь – на 1,5%, ренгалин – на 1,4%, поливитамины – на 1,3%, эргоферон – на 1,2%, валидол – на 1,1%, комбинированные анальгетики – на 1%, корвалол, нимесулид – на 0,9%, аллохол – на 0,7%, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,4%.
Левомеколь и нимесулида были лидерами по росту цен на прошлой неделе: по данным Росстата, они выросли в цене на 2,9% и 1,1% соответственно. На прошлой неделе также подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 2,3%, корвалол – на 1,6%, комбинированные анальгетики, нимесулид – на 1,1%, аллохол – на 0,8%, валидол – на 0,7%, ренгалин – на 0,5%, поливитамины – на 0,4%, эргоферон – на 0,2%.
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 14:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве запустили импортозамещающее производство лекарств для лечения ВИЧ
 
ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала