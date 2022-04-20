Росстат зафиксировал снижение цен на наблюдаемые лекарства
Росстат зафиксировал снижение цен на наблюдаемые лекарства впервые за две недели
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетительница на кассе в аптеке "Новосибирская аптечная сеть"
Посетительница на кассе в аптеке "Новосибирская аптечная сеть". Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты за последнюю неделю снизились по всем препаратам, особенно подешевели: левомеколь и ренгалин, цены на которые упали на 1,5% и 1,4% соответственно, свидетельствуют данные статистического ведомства.
По информации Росстата, за период с 9 по 15 апреля, цены в группе наблюдаемых медикаментов снизились: на левомеколь – на 1,5%, ренгалин – на 1,4%, поливитамины – на 1,3%, эргоферон – на 1,2%, валидол – на 1,1%, комбинированные анальгетики – на 1%, корвалол, нимесулид – на 0,9%, аллохол – на 0,7%, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,4%.
Левомеколь и нимесулида были лидерами по росту цен на прошлой неделе: по данным Росстата, они выросли в цене на 2,9% и 1,1% соответственно. На прошлой неделе также подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 2,3%, корвалол – на 1,6%, комбинированные анальгетики, нимесулид – на 1,1%, аллохол – на 0,8%, валидол – на 0,7%, ренгалин – на 0,5%, поливитамины – на 0,4%, эргоферон – на 0,2%.