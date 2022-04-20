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Лантратов получил "Золотую маску" за роль в балете "Чайка" Большого театра - РИА Новости, 20.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Лантратов получил "Золотую маску" за роль в балете "Чайка" Большого театра
Лантратов получил "Золотую маску" за роль в балете "Чайка" Большого театра - РИА Новости, 20.04.2022
Лантратов получил "Золотую маску" за роль в балете "Чайка" Большого театра
Премьер Большого театра Владислав Лантратов получил премию "Золотая маска" за роль в спектакле "Чайка" Большого театра в номинации "Балет-Современный... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:19
2022-04-20T16:19
культура
новости культуры
россия
москва
театр
театральный фестиваль "золотая маска"
владислав лантратов
большой театр
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Премьер Большого театра Владислав Лантратов получил премию "Золотая маска" за роль в спектакле "Чайка" Большого театра в номинации "Балет-Современный танец/Мужская роль".Заслуженная артистка РФ Оксана Кардаш победила в категории "Балет-Современный танец/Женская роль" за роль в спектакле Autodance Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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новости культуры, россия, москва, театр, театральный фестиваль "золотая маска", владислав лантратов, большой театр, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
16:19 20.04.2022
 
Лантратов получил "Золотую маску" за роль в балете "Чайка" Большого театра

Премьер Большого театра Владислав Лантратов получил "Золотую маску" за роль в "Чайке"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Премьер Большого театра Владислав Лантратов получил премию "Золотая маска" за роль в спектакле "Чайка" Большого театра в номинации "Балет-Современный танец/Мужская роль".
Заслуженная артистка РФ Оксана Кардаш победила в категории "Балет-Современный танец/Женская роль" за роль в спектакле Autodance Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ.
Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
Награды российской национальной театральной премии Золотая маска-2019 - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
14:54Культура
Спектакль "Антигона" пермского театра получил "Золотую маску"
 
КультураНовости культурыРоссияМоскваТеатрТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Владислав ЛантратовБольшой театрМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
 
 
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