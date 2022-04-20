https://ria.ru/20220420/lantratov-1784512304.html

Лантратов получил "Золотую маску" за роль в балете "Чайка" Большого театра

Лантратов получил "Золотую маску" за роль в балете "Чайка" Большого театра - РИА Новости, 20.04.2022

Лантратов получил "Золотую маску" за роль в балете "Чайка" Большого театра

Премьер Большого театра Владислав Лантратов получил премию "Золотая маска" за роль в спектакле "Чайка" Большого театра в номинации "Балет-Современный... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:19

2022-04-20T16:19

2022-04-20T16:19

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большой театр

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Премьер Большого театра Владислав Лантратов получил премию "Золотая маска" за роль в спектакле "Чайка" Большого театра в номинации "Балет-Современный танец/Мужская роль".Заслуженная артистка РФ Оксана Кардаш победила в категории "Балет-Современный танец/Женская роль" за роль в спектакле Autodance Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20220420/antigona-1784510580.html

россия

москва

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, россия, москва, театр, театральный фестиваль "золотая маска", владислав лантратов, большой театр, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко