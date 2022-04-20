https://ria.ru/20220420/krymov-1784530338.html
Лучшим режиссером на "Золотой маске-2022" назвали Дмитрия Крымова
Лучшим режиссером на "Золотой маске-2022" назвали Дмитрия Крымова - РИА Новости, 20.04.2022
Лучшим режиссером на "Золотой маске-2022" назвали Дмитрия Крымова
Лауреатом российской национальной премии "Золотая маска-2022" в номинации "Лучшая работа режиссера в драмтеатре" стал Дмитрий Крымов за постановку "Моцарт "Дон... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:39
2022-04-20T16:39
2022-04-20T16:39
культура
новости культуры
театральный фестиваль "золотая маска"
россия
москва
мастерская петра фоменко
театр
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лауреатом российской национальной премии "Золотая маска-2022" в номинации "Лучшая работа режиссера в драмтеатре" стал Дмитрий Крымов за постановку "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" в "Мастерской Петра Фоменко", объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.Жюри выбрало его среди порядка 20 претендентов."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ.Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
https://ria.ru/20220420/lantratov-1784512304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театральный фестиваль "золотая маска", россия, москва, мастерская петра фоменко, театр
Лучшим режиссером на "Золотой маске-2022" назвали Дмитрия Крымова
Крымов получил "Золотую маску" за спектакль "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция"
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лауреатом российской национальной премии "Золотая маска-2022" в номинации "Лучшая работа режиссера в драмтеатре" стал Дмитрий Крымов за постановку "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" в "Мастерской Петра Фоменко", объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.
Жюри выбрало его среди порядка 20 претендентов.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ.
Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).