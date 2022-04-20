https://ria.ru/20220420/krymov-1784530338.html

Лучшим режиссером на "Золотой маске-2022" назвали Дмитрия Крымова

Лучшим режиссером на "Золотой маске-2022" назвали Дмитрия Крымова - РИА Новости, 20.04.2022

Лучшим режиссером на "Золотой маске-2022" назвали Дмитрия Крымова

Лауреатом российской национальной премии "Золотая маска-2022" в номинации "Лучшая работа режиссера в драмтеатре" стал Дмитрий Крымов за постановку "Моцарт "Дон... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:39

2022-04-20T16:39

2022-04-20T16:39

культура

новости культуры

театральный фестиваль "золотая маска"

россия

москва

мастерская петра фоменко

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33226/86/332268672_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_40e935b8c6bf6abc7eb22957a7b08a6a.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лауреатом российской национальной премии "Золотая маска-2022" в номинации "Лучшая работа режиссера в драмтеатре" стал Дмитрий Крымов за постановку "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" в "Мастерской Петра Фоменко", объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.Жюри выбрало его среди порядка 20 претендентов."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ.Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20220420/lantratov-1784512304.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театральный фестиваль "золотая маска", россия, москва, мастерская петра фоменко, театр