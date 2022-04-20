https://ria.ru/20220420/krym-1784434987.html

Парламент Крыма лишил Кравчука и Кучму госнаград республики

Парламент Крыма лишил Кравчука и Кучму госнаград республики - РИА Новости, 20.04.2022

Парламент Крыма лишил Кравчука и Кучму госнаград республики

Парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:58

2022-04-20T10:58

2022-04-20T11:14

республика крым

общество

россия

украина

леонид кравчук

леонид кучма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778839488_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c656ca10873b41ce8ec5b89976192358.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, экс-премьер Крыма Сергей Куницын, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов. За решение на сессии Госсовета в среду проголосовало все 66 депутатов, решение принято единогласно. В тексте постановления говорится, что решение принято "в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, в связи с совершением действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации и Республики Крым".В частности, в списке Николай Балан, его лишили знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", Инна Бордюг (Злата Огневич) лишена почетного звания "Заслуженный артист Автономной Республики Крым", Игорь Воронченко – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", Леонид Кравчук – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", Сергей Куницын - почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", Леонид Кучма – звания "Почетный Крымчанин", Александр Усик - почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу". Все награды были присвоены до 2014 года, уточнил спикер парламента Владимир Константинов.

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

республика крым

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, общество, россия, украина, леонид кравчук, леонид кучма