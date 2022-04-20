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Парламент Крыма лишил Кравчука и Кучму госнаград республики - РИА Новости, 20.04.2022
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Парламент Крыма лишил Кравчука и Кучму госнаград республики
Парламент Крыма лишил Кравчука и Кучму госнаград республики - РИА Новости, 20.04.2022
Парламент Крыма лишил Кравчука и Кучму госнаград республики
Парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:58
2022-04-20T11:14
республика крым
общество
россия
украина
леонид кравчук
леонид кучма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, экс-премьер Крыма Сергей Куницын, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов. За решение на сессии Госсовета в среду проголосовало все 66 депутатов, решение принято единогласно. В тексте постановления говорится, что решение принято "в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, в связи с совершением действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации и Республики Крым".В частности, в списке Николай Балан, его лишили знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", Инна Бордюг (Злата Огневич) лишена почетного звания "Заслуженный артист Автономной Республики Крым", Игорь Воронченко – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", Леонид Кравчук – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", Сергей Куницын - почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", Леонид Кучма – звания "Почетный Крымчанин", Александр Усик - почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу". Все награды были присвоены до 2014 года, уточнил спикер парламента Владимир Константинов.
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республика крым, общество, россия, украина, леонид кравчук, леонид кучма
10:58 20.04.2022 (обновлено: 11:14 20.04.2022)
 
Парламент Крыма лишил Кравчука и Кучму госнаград республики

Парламент Крыма лишил семь человек, включая Кравчука и Кучму, госнаград республики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики семь человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, экс-премьер Крыма Сергей Куницын, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов. За решение на сессии Госсовета в среду проголосовало все 66 депутатов, решение принято единогласно. В тексте постановления говорится, что решение принято "в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, в связи с совершением действий, направленных на дискредитацию Российской Федерации и Республики Крым".
В частности, в списке Николай Балан, его лишили знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", Инна Бордюг (Злата Огневич) лишена почетного звания "Заслуженный артист Автономной Республики Крым", Игорь Воронченко – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", Леонид Кравчук – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", Сергей Куницын - почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", Леонид Кучма – звания "Почетный Крымчанин", Александр Усик - почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу". Все награды были присвоены до 2014 года, уточнил спикер парламента Владимир Константинов.
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