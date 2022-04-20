https://ria.ru/20220420/kruizy-1784539728.html

В речные круизы по России в этом году отправятся 700 тысяч человек

В речные круизы по России в этом году отправятся 700 тысяч человек - РИА Новости, 20.04.2022

В речные круизы по России в этом году отправятся 700 тысяч человек

Ростуризм рассчитывает, что не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне будет работать в России и около 700 тысяч туристов смогут на них отдохнуть, заявила... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:43

2022-04-20T17:43

2022-04-20T17:43

туризм

туризм

новости - туризм

россия

волгоградская область

волгоград

куда поехать в выходные

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/88/1556028820_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_db78c26bc74a96e46da56ac8234ec5de.jpg

ВОЛГОГРАД, 20 апр — РИА Новости. Ростуризм рассчитывает, что не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне будет работать в России и около 700 тысяч туристов смогут на них отдохнуть, заявила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.По ее словам, такие туры становятся все более популярными среди молодых людей. "Тенденция прошлого сезона показала, что круизные путешествия все чаще стали выбирать "новые туристы", то есть те, кто впервые предпочли именно этот вид отдыха", — добавила она.Догузова в среду, 20 апреля, во время рабочего визита в Волгоградскую область торжественно открыла речную круизную навигацию в России 2022 года на центральной палубе теплохода "Александр Невский". Уже 21 апреля судно из Волгограда отправится в первое в этом году путешествие по Волге. К середине мая в России будут запущены все круизные маршруты на реках в европейской части страны и за Уралом.

https://ria.ru/20220411/poezda-1782507327.html

россия

волгоградская область

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, россия, волгоградская область, волгоград, куда поехать в выходные, туристы, круизы, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)