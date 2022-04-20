https://ria.ru/20220420/kruizy-1784539728.html
В речные круизы по России в этом году отправятся 700 тысяч человек
В речные круизы по России в этом году отправятся 700 тысяч человек - РИА Новости, 20.04.2022
В речные круизы по России в этом году отправятся 700 тысяч человек
Ростуризм рассчитывает, что не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне будет работать в России и около 700 тысяч туристов смогут на них отдохнуть, заявила... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:43
2022-04-20T17:43
2022-04-20T17:43
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ВОЛГОГРАД, 20 апр — РИА Новости. Ростуризм рассчитывает, что не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне будет работать в России и около 700 тысяч туристов смогут на них отдохнуть, заявила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.По ее словам, такие туры становятся все более популярными среди молодых людей. "Тенденция прошлого сезона показала, что круизные путешествия все чаще стали выбирать "новые туристы", то есть те, кто впервые предпочли именно этот вид отдыха", — добавила она.Догузова в среду, 20 апреля, во время рабочего визита в Волгоградскую область торжественно открыла речную круизную навигацию в России 2022 года на центральной палубе теплохода "Александр Невский". Уже 21 апреля судно из Волгограда отправится в первое в этом году путешествие по Волге. К середине мая в России будут запущены все круизные маршруты на реках в европейской части страны и за Уралом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, россия, волгоградская область, волгоград, куда поехать в выходные, туристы, круизы, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
В речные круизы по России в этом году отправятся 700 тысяч человек
Около 700 тысяч туристов смогут отправиться в речной круиз по России в 2022 году
ВОЛГОГРАД, 20 апр — РИА Новости. Ростуризм рассчитывает, что не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне будет работать в России и около 700 тысяч туристов смогут на них отдохнуть, заявила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
По ее словам, такие туры становятся все более популярными среди молодых людей. "Тенденция прошлого сезона показала, что круизные путешествия все чаще стали выбирать "новые туристы", то есть те, кто впервые предпочли именно этот вид отдыха", — добавила она.
Догузова в среду, 20 апреля, во время рабочего визита в Волгоградскую область торжественно открыла речную круизную навигацию в России 2022 года на центральной палубе теплохода "Александр Невский".
Уже 21 апреля судно из Волгограда отправится в первое в этом году путешествие по Волге. К середине мая в России будут запущены все круизные маршруты на реках в европейской части страны и за Уралом.