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В речные круизы по России в этом году отправятся 700 тысяч человек - РИА Новости, 20.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220420/kruizy-1784539728.html
В речные круизы по России в этом году отправятся 700 тысяч человек
В речные круизы по России в этом году отправятся 700 тысяч человек - РИА Новости, 20.04.2022
В речные круизы по России в этом году отправятся 700 тысяч человек
Ростуризм рассчитывает, что не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне будет работать в России и около 700 тысяч туристов смогут на них отдохнуть, заявила... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:43
2022-04-20T17:43
туризм
туризм
новости - туризм
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куда поехать в выходные
туристы
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ВОЛГОГРАД, 20 апр — РИА Новости. Ростуризм рассчитывает, что не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне будет работать в России и около 700 тысяч туристов смогут на них отдохнуть, заявила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.По ее словам, такие туры становятся все более популярными среди молодых людей. "Тенденция прошлого сезона показала, что круизные путешествия все чаще стали выбирать "новые туристы", то есть те, кто впервые предпочли именно этот вид отдыха", — добавила она.Догузова в среду, 20 апреля, во время рабочего визита в Волгоградскую область торжественно открыла речную круизную навигацию в России 2022 года на центральной палубе теплохода "Александр Невский". Уже 21 апреля судно из Волгограда отправится в первое в этом году путешествие по Волге. К середине мая в России будут запущены все круизные маршруты на реках в европейской части страны и за Уралом.
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туризм, новости - туризм, россия, волгоградская область, волгоград, куда поехать в выходные, туристы, круизы, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
17:43 20.04.2022
 
В речные круизы по России в этом году отправятся 700 тысяч человек

Около 700 тысяч туристов смогут отправиться в речной круиз по России в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГруппы туристов на речной пристани Углича
Группы туристов на речной пристани Углича - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВОЛГОГРАД, 20 апр — РИА Новости. Ростуризм рассчитывает, что не менее 100 теплоходов в этом круизном сезоне будет работать в России и около 700 тысяч туристов смогут на них отдохнуть, заявила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
По ее словам, такие туры становятся все более популярными среди молодых людей. "Тенденция прошлого сезона показала, что круизные путешествия все чаще стали выбирать "новые туристы", то есть те, кто впервые предпочли именно этот вид отдыха", — добавила она.
Догузова в среду, 20 апреля, во время рабочего визита в Волгоградскую область торжественно открыла речную круизную навигацию в России 2022 года на центральной палубе теплохода "Александр Невский".
Уже 21 апреля судно из Волгограда отправится в первое в этом году путешествие по Волге. К середине мая в России будут запущены все круизные маршруты на реках в европейской части страны и за Уралом.
Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:00Туризм
Без самолетов по России: почему круиз на поезде — новый тренд
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияВолгоградская областьВолгоградкуда поехать в выходныетуристыкруизыЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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