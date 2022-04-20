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Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва" - РИА Новости, 20.04.2022
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Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва" - РИА Новости, 20.04.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"
Источником информации по вопросам о крейсере "Москва" и ходе спецоперации на Украине является министерство обороны РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:12
2022-04-20T13:12
россия
николаев (украина)
ка-27
общество
москва (крейсер)
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Источником информации по вопросам о крейсере "Москва" и ходе спецоперации на Украине является министерство обороны РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в среду."Мне по-прежнему нечего сказать по этой теме. Любая информация предоставляется только по линии министерства обороны... Источником информации является министерство обороны по этим и другим вопросам, связанным с ходом военной операции", - ответил Песков на вопросы журналистов о новостях про гибель членов состава крейсера "Москва".На прошлой неделе Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ РФ.Крейсер "Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.Водоизмещение корабля - 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.
https://ria.ru/20220416/moskva-1783911337.html
https://ria.ru/20220418/kreyser-1784081707.html
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россия, николаев (украина), ка-27, общество, москва (крейсер), дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)
13:12 20.04.2022
 
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"

Пресс-секретарь президента Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Гвардейский ракетный крейсер "Москва" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Источником информации по вопросам о крейсере "Москва" и ходе спецоперации на Украине является министерство обороны РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в среду.
"Мне по-прежнему нечего сказать по этой теме. Любая информация предоставляется только по линии министерства обороны... Источником информации является министерство обороны по этим и другим вопросам, связанным с ходом военной операции", - ответил Песков на вопросы журналистов о новостях про гибель членов состава крейсера "Москва".
Встреча главкома ВМФ России с экипажем крейсера Москва в Севастополе. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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Главком ВМФ России встретился с экипажем крейсера "Москва"
На прошлой неделе Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ РФ.
Крейсер "Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.
Водоизмещение корабля - 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.
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РоссияНиколаев (Украина)Ка-27ОбществоМосква (крейсер)Дмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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