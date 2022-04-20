Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"
Пресс-секретарь президента Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер "Москва" . Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Источником информации по вопросам о крейсере "Москва" и ходе спецоперации на Украине является министерство обороны РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в среду.
"Мне по-прежнему нечего сказать по этой теме. Любая информация предоставляется только по линии министерства обороны... Источником информации является министерство обороны по этим и другим вопросам, связанным с ходом военной операции", - ответил Песков на вопросы журналистов о новостях про гибель членов состава крейсера "Москва".
16 апреля, 19:46Главком ВМФ России встретился с экипажем крейсера "Москва"
На прошлой неделе Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ РФ.
Крейсер "Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.
Водоизмещение корабля - 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.