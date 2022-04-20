https://ria.ru/20220420/kreyser-1784471519.html

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва" - РИА Новости, 20.04.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопросы о крейсере "Москва"

Источником информации по вопросам о крейсере "Москва" и ходе спецоперации на Украине является министерство обороны РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:12

2022-04-20T13:12

2022-04-20T13:12

россия

николаев (украина)

ка-27

общество

москва (крейсер)

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Источником информации по вопросам о крейсере "Москва" и ходе спецоперации на Украине является министерство обороны РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в среду."Мне по-прежнему нечего сказать по этой теме. Любая информация предоставляется только по линии министерства обороны... Источником информации является министерство обороны по этим и другим вопросам, связанным с ходом военной операции", - ответил Песков на вопросы журналистов о новостях про гибель членов состава крейсера "Москва".На прошлой неделе Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ РФ.Крейсер "Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.Водоизмещение корабля - 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.

https://ria.ru/20220416/moskva-1783911337.html

https://ria.ru/20220418/kreyser-1784081707.html

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николаев (украина)

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Ольга Маркова

россия, николаев (украина), ка-27, общество, москва (крейсер), дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)