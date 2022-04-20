https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784438047.html

В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 20.04.2022

В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 281 человека, сообщает в среду портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:14

2022-04-20T11:14

2022-04-20T11:14

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 281 человека, сообщает в среду портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались пять человек.Днем ранее число новых выявленных случаев коронавируса в регионе составляло 149.

https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784434204.html

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Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье)