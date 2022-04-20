https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784438047.html
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 20.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 281 человека, сообщает в среду портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:14
2022-04-20T11:14
2022-04-20T11:14
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 281 человека, сообщает в среду портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались пять человек.Днем ранее число новых выявленных случаев коронавируса в регионе составляло 149.
https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784434204.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Подмосковье за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 281 новый случай COVID-19, пять пациентов умерли