https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784437741.html

В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 749 случаев COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:13

2022-04-20T11:13

2022-04-20T11:28

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 749 случаев COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 749, госпитализировано - 159 человек, выздоровело - 728 человек, 19 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на ИВЛ находятся 103 человека.Накануне было выявлено 416 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 754 975 случаев коронавируса, выздоровели 2 562 329 человек, умерли 43 071 человек.

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии