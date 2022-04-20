https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784437741.html
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 749 случаев COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:13
2022-04-20T11:13
2022-04-20T11:28
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 749 случаев COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 749, госпитализировано - 159 человек, выздоровело - 728 человек, 19 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на ИВЛ находятся 103 человека.Накануне было выявлено 416 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 754 975 случаев коронавируса, выздоровели 2 562 329 человек, умерли 43 071 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:13 20.04.2022 (обновлено: 11:28 20.04.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 749 случаев заражения коронавирусом