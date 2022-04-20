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В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022
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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 749 случаев COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:13
2022-04-20T11:28
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 749 случаев COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 749, госпитализировано - 159 человек, выздоровело - 728 человек, 19 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на ИВЛ находятся 103 человека.Накануне было выявлено 416 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 754 975 случаев коронавируса, выздоровели 2 562 329 человек, умерли 43 071 человек.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:13 20.04.2022 (обновлено: 11:28 20.04.2022)
 
В Москве за сутки госпитализировали 159 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 749 случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 749 случаев COVID-19, умерли 19 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 749, госпитализировано - 159 человек, выздоровело - 728 человек, 19 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
Как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на ИВЛ находятся 103 человека.
Накануне было выявлено 416 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 754 975 случаев коронавируса, выздоровели 2 562 329 человек, умерли 43 071 человек.
 
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