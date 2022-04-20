https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784434204.html

Психиатр рассказал, на какие симптомы надо обратить внимание после COVID-19

Психиатр рассказал, на какие симптомы надо обратить внимание после COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022

Психиатр рассказал, на какие симптомы надо обратить внимание после COVID-19

Переболевшим коронавирусом надо обратить внимание на изменение умственной работоспособности, сон и приступы тревоги, сообщил в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:53

2022-04-20T10:53

2022-04-20T11:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Переболевшим коронавирусом надо обратить внимание на изменение умственной работоспособности, сон и приступы тревоги, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."...Прежде всего на то, что связано с изменением умственной работоспособности - способности запоминать, фиксировать внимание и целенаправленно выполнять умственную работу, способностью решать задачи в уме. Во-вторых, на сон. В-третьих, на приступы тревоги. Эти три частых проявления, которые, по нашим наблюдениям, имеют прямую связь с перенесенной инфекцией", - сказал Костюк, отвечая на вопрос, на какие симптомы люди переболевшие должны обратить внимание.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коронавирус covid-19, общество, россия