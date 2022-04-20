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Психиатр рассказал, на какие симптомы надо обратить внимание после COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022
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https://ria.ru/20220420/koronavirus-1784434204.html
Психиатр рассказал, на какие симптомы надо обратить внимание после COVID-19
Психиатр рассказал, на какие симптомы надо обратить внимание после COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022
Психиатр рассказал, на какие симптомы надо обратить внимание после COVID-19
Переболевшим коронавирусом надо обратить внимание на изменение умственной работоспособности, сон и приступы тревоги, сообщил в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:53
2022-04-20T11:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Переболевшим коронавирусом надо обратить внимание на изменение умственной работоспособности, сон и приступы тревоги, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."...Прежде всего на то, что связано с изменением умственной работоспособности - способности запоминать, фиксировать внимание и целенаправленно выполнять умственную работу, способностью решать задачи в уме. Во-вторых, на сон. В-третьих, на приступы тревоги. Эти три частых проявления, которые, по нашим наблюдениям, имеют прямую связь с перенесенной инфекцией", - сказал Костюк, отвечая на вопрос, на какие симптомы люди переболевшие должны обратить внимание.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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коронавирус covid-19, общество, россия
10:53 20.04.2022 (обновлено: 11:03 20.04.2022)
 
Психиатр рассказал, на какие симптомы надо обратить внимание после COVID-19

Главный психиатр Москвы рассказал, на какие симптомы надо обратить внимание после COVID-19

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения
Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медик использует пульсоксиметр в палате инфекционного отделения. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Переболевшим коронавирусом надо обратить внимание на изменение умственной работоспособности, сон и приступы тревоги, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
"...Прежде всего на то, что связано с изменением умственной работоспособности - способности запоминать, фиксировать внимание и целенаправленно выполнять умственную работу, способностью решать задачи в уме. Во-вторых, на сон. В-третьих, на приступы тревоги. Эти три частых проявления, которые, по нашим наблюдениям, имеют прямую связь с перенесенной инфекцией", - сказал Костюк, отвечая на вопрос, на какие симптомы люди переболевшие должны обратить внимание.
Прогулка в лесу - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
10:37
Главный психиатр Москвы назвал способы избежать последствий коронавируса
Читайте полный текст интервью >>
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоРоссия
 
 
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