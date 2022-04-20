https://ria.ru/20220420/knigi-1784314735.html

Как победить стресс и стать счастливым: лучшие книги по психологии

Как победить стресс и стать счастливым: лучшие книги по психологии - РИА Новости, 20.04.2022

Как победить стресс и стать счастливым: лучшие книги по психологии

Издания по популярной психологии и саморазвитию сейчас в топах продаж. С конца февраля эксперты книжной отрасли отмечают рост спроса на литературу, посвященную... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:00

2022-04-20T08:00

2022-04-20T08:01

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книги

литрес

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Издания по популярной психологии и саморазвитию сейчас в топах продаж. С конца февраля эксперты книжной отрасли отмечают рост спроса на литературу, посвященную борьбе со стрессом и состоянием тревожности. Лучшие книги, которые помогут сохранить спокойствие в любой ситуации, — в обзоре РИА Новости. "Счастливы не только дураки: как разобраться в людях и в себе. Механизмы поведения", Виктор ПономаренкоПо мнению психолога и психиатра Виктора Пономаренко, единственный ключ к счастью — самореализация. "Каждый человек должен в жизни ответить на два вопроса: кто я такой и чего хочу, — объясняет он. — Причем вопросы надо сформулировать с позиции не потребителя, а производителя. Кто я такой — означает "что я могу вам дать", чего хочу — "в чем хочу соучаствовать", ведь даже слово "счастье" — от слова "часть". Также важно найти "своих людей" — тех, с кем можно раскрыть потенциал. "Эта книга — внятное и последовательное изложение моей концепции отношений между людьми, — говорит Пономаренко. — Я собрал все свои представления о том, что такое человек в обществе, семье, рабочей обстановке, по отношению к самому себе". "Сам себе коуч", Ангелина КрымскаяКнига поможет с мотивацией и достижением поставленных целей. Наблюдая за слушателями на своих курсах, Ангелина Крымская, профессиональный психолог и коуч, задалась вопросом: почему одни добиваются результата, а другие — нет. "Я обнаружила несколько основных ловушек, куда можно угодить, ­— отмечает эксперт. — Мотивации нет, потому что истинные желания не осознаются, а чужие не греют. Моя книга учит задавать себе правильные вопросы". Когда человек слышит внутренний голос, считает она, появляются мечты и стремления."Неврозы большого города", Валентин ПетрушинАвтор предупреждает об опасностях эмоционального выгорания, учит рационально использовать ресурс и призывает поощрять себя не конфеткой, а заботой о теле. Психолог напоминает, что радость от достижения поставленных целей испытывает только здоровый человек. "Шопенгауэр говорил, что здоровый нищий счастливее больного короля, — объясняет Валентин Петрушин. — Большие города всегда притягивали людей, желающих добиться успеха, ­но это требует порой невероятных усилий. Нагружая себя, многие теряют чувство меры и зарабатывают неврозы". В книге есть пошаговая инструкция, как вести экологичный по отношению к себе образ жизни."Цветы в темноте", Данг НгиемПособие по дыхательным практикам и медитации буддийской монахини с высшим медицинским образованием. "Можно много говорить о медитациях, старательно выполнять правила и удерживать позиции, но без смыслового наполнения это остается лишь забавой цивилизованных взрослых, — подчеркивает психолог Владимир Лукашенко. — Данг Нгием предлагает систему освобождения от последствий детских травм насилия". Книга полезна не только тем, кто пережил негативный опыт, но и любому человеку, стремящемуся к самопознанию. Вызовет интерес и у поклонников восточной философии. "Сенсорный хакинг: как навести порядок в чувствах и в жизни", Чарльз СпенсКнига рассказывает, как с помощью осознания своих чувств улучшить здоровье, повысить продуктивность и управлять собственной жизнью. "Я часто сталкиваюсь с тем, что люди вообще не понимают, что такое чувства, — говорит психолог Елизавета Однолеткова. — Наверное, это связано с тем, что нас с детства учили их скрывать, не плакать, быть такими железными. Когда спрашиваешь у человека, что он чувствует, обычно слышишь в ответ: "я думаю, я знаю". Разрешить себе чувствовать и понимать свои эмоции — это очень важно, надо над этим работать"."Чай с психологом. Как победить тревогу, страхи и панику", Егор ЕгоровПо мнению психолога и автора популярного подкаста "Чай с психологом" Егора Егорова, не нужно пытаться избавиться от страхов. Это невозможно и бессмысленно, так как страх выполняет защитную функцию, помогает избежать опасных ситуаций. Гораздо важнее вернуться на контролируемый уровень и смягчить тревожность."Из книги вы узнаете, что такое страх, вышедший из-под контроля, какие страхи наиболее распространены, благодаря чему они возникают и что им противопоставить", — объяснила Елена Тарасова, нон-фикшен-редактор "ЛитРес"."Избавление от тревоги и депрессии", Майкл ТомпкинсАвтор дает набор конкретных инструментов по выявлению негативных эмоций и работе с ними. Следует признавать свои переживания, а не избегать их."Тревожность сейчас у многих, я с этим сталкиваюсь гораздо чаще, — говорит психолог Елизавета Однолеткова. — Иногда природа этих чувств намного глубже, чем кажется. Важно понять истинную причину тревоги". По ее словам, тут нужен индивидуальный подход. В книге Майкла Томпкинса широкий выбор различных психологических методик — каждый найдет подходящую."Мои токсичные коллеги. Как пережить abuse на работе?", Михаил ЧернявскийПошаговая инструкция противостояния абьюзу на работе от профессионального менеджера в области проектного управления. Самое коварное в ситуации травли, считает Михаил Чернявский, в том, что ее сложно идентифицировать. "Человек обычно не понимает, что на него оказывают воздействие, — говорит он. — Со стороны кажется, что ничего не происходит и жертва просто себя накрутила. Но психологическое давление очень опасно, это сказывается не только на эмоциональном, но и на физическом состоянии". После каждой главы в книге есть прикладные рекомендации. Автор советует с самого начала позиционировать себя в коллективе согласно своему мироощущению и не позволять на себе ездить."Пробежка в парке", Дэвид ПаркЭто художественная проза, которую можно рассматривать как пошаговую инструкцию психологической самопомощи. Персонажи — люди разных возрастов и профессий — занимаются вместе оздоровительным бегом и становятся друг для друга опорой и поддержкой."Почему такие разные персонажи вдруг оказались близки? — рассуждает психолог Владимир Лукашенко. — Совместное действие, общие достижения, причем не в обойме "достигаторов" на работе, в корпорации, офисе, производстве, а в деле, которое ты делаешь сам, для себя и ради себя, помогают человеку раскрыться". Как отмечает эксперт, снятие препятствий с возможности быть собой — и есть главная задача психотерапии, а бег — мощнейшая практика освобождения от внутреннего негатива."Когда жизнь сбивает с ног", Расс ХэррисКнига для тех, кто переживает острый кризис — развод, увольнение, потерю близкого. Подробно описывается боль и страдание, как человек реагирует на опасность. Расс Хэррис учит выходить из положения жертвы и делится психологическими приемами, основанными на терапии принятия и ответственности.В результате уходят тревога, депрессия, даже зависимости трансформируются, вы как бы рождаетесь заново, несмотря на невзгоды, поясняет Владимир Лукашенко. Автор дает действительно проверенные эффективные методики.

https://ria.ru/20220408/knigi-1781928966.html

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

книги, литрес