13:04 20.04.2022 (обновлено: 13:05 20.04.2022)
Украинский суд разрешил провести расследование против Кивы
Украинский суд разрешил провести расследование против лишенного мандата депутата Рады Кивы
Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинский суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении лишенного мандата депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщил офис генпрокурора Украины.
"При участии прокуроров офиса генерального прокурора судом предоставлено разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины, подозреваемого в публичных призывах к насильственной смене власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и пропаганде войны... Подозреваемый находится в международном розыске", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. К посту прикреплена фотография Кивы.
По версии следствия, Кива, находясь на территории России, принял участие в одном из шоу на телевидении. "Он публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти на Украине. Подозреваемый предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", - утверждают в офисе генпрокурора.
Расследование проводят следователи государственного бюро расследований, добавили в офисе генпрокурора.
В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти.
12 апреля, 23:12Кива объяснил, зачем Зеленскому нужен Медведчук