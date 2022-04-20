https://ria.ru/20220420/kiva-1784469925.html

Украинский суд разрешил провести расследование против Кивы

Украинский суд разрешил провести расследование против Кивы - РИА Новости, 20.04.2022

Украинский суд разрешил провести расследование против Кивы

Украинский суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении лишенного мандата депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщил офис генпрокурора РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:04

2022-04-20T13:04

2022-04-20T13:05

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинский суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении лишенного мандата депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщил офис генпрокурора Украины."При участии прокуроров офиса генерального прокурора судом предоставлено разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины, подозреваемого в публичных призывах к насильственной смене власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и пропаганде войны... Подозреваемый находится в международном розыске", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. К посту прикреплена фотография Кивы.По версии следствия, Кива, находясь на территории России, принял участие в одном из шоу на телевидении. "Он публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти на Украине. Подозреваемый предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", - утверждают в офисе генпрокурора.Расследование проводят следователи государственного бюро расследований, добавили в офисе генпрокурора.В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784057573.html

https://ria.ru/20220412/medvedchuk-1783224718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ирина венедиктова, украина, россия, испания, илья кива, верховная рада украины