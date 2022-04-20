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Украинский суд разрешил провести расследование против Кивы - РИА Новости, 20.04.2022
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Украинский суд разрешил провести расследование против Кивы
Украинский суд разрешил провести расследование против Кивы - РИА Новости, 20.04.2022
Украинский суд разрешил провести расследование против Кивы
Украинский суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении лишенного мандата депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщил офис генпрокурора РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:04
2022-04-20T13:05
в мире
ирина венедиктова
украина
россия
испания
илья кива
верховная рада украины
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинский суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении лишенного мандата депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщил офис генпрокурора Украины."При участии прокуроров офиса генерального прокурора судом предоставлено разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины, подозреваемого в публичных призывах к насильственной смене власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и пропаганде войны... Подозреваемый находится в международном розыске", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. К посту прикреплена фотография Кивы.По версии следствия, Кива, находясь на территории России, принял участие в одном из шоу на телевидении. "Он публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти на Украине. Подозреваемый предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", - утверждают в офисе генпрокурора.Расследование проводят следователи государственного бюро расследований, добавили в офисе генпрокурора.В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784057573.html
https://ria.ru/20220412/medvedchuk-1783224718.html
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в мире, ирина венедиктова, украина, россия, испания, илья кива, верховная рада украины
13:04 20.04.2022 (обновлено: 13:05 20.04.2022)
 
Украинский суд разрешил провести расследование против Кивы

Украинский суд разрешил провести расследование против лишенного мандата депутата Рады Кивы

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Украинский суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении лишенного мандата депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщил офис генпрокурора Украины.
"При участии прокуроров офиса генерального прокурора судом предоставлено разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины, подозреваемого в публичных призывах к насильственной смене власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и пропаганде войны... Подозреваемый находится в международном розыске", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. К посту прикреплена фотография Кивы.
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По версии следствия, Кива, находясь на территории России, принял участие в одном из шоу на телевидении. "Он публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти на Украине. Подозреваемый предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", - утверждают в офисе генпрокурора.
Расследование проводят следователи государственного бюро расследований, добавили в офисе генпрокурора.
В начале марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Киве предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность, незаконном обращении с оружием и скоро он будет объявлен в международный розыск. Кива заявил, что знал о предъявленном ему генпрокуратурой подозрении в госизмене еще 29 января, поэтому на следующий день вылетел с Украины в Испанию, а оттуда в Москву. Незадолго до объявления подозрения Кива выступал с критикой действующей украинской власти.
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В миреИрина ВенедиктоваУкраинаРоссияИспанияИлья КиваВерховная Рада Украины
 
 
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