https://ria.ru/20220420/kitay-1784518541.html

В Пекине призвали США прекратить использовать Украину для очернения Китая

В Пекине призвали США прекратить использовать Украину для очернения Китая - РИА Новости, 20.04.2022

В Пекине призвали США прекратить использовать Украину для очернения Китая

США должны прекратить использовать украинский кризис для очернения Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с главой Пентагона... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:58

2022-04-20T15:58

2022-04-20T16:43

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китай

сша

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ПЕКИН, 20 апр - РИА Новости. США должны прекратить использовать украинский кризис для очернения Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином."Китай требует, чтобы США прекратили военные провокации на море и не использовали украинский вопрос для того, чтобы очернять Китай, подставлять, угрожать и оказывать давление", - приводит слова Вэй Фэнхэ официальный аккаунт министерства обороны КНР в социальной сети WeChat.

https://ria.ru/20220420/spg-1784359295.html

китай

сша

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, сша