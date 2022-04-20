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В Пекине призвали США прекратить использовать Украину для очернения Китая - РИА Новости, 20.04.2022
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В Пекине призвали США прекратить использовать Украину для очернения Китая
В Пекине призвали США прекратить использовать Украину для очернения Китая - РИА Новости, 20.04.2022
В Пекине призвали США прекратить использовать Украину для очернения Китая
США должны прекратить использовать украинский кризис для очернения Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с главой Пентагона... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:58
2022-04-20T16:43
в мире
китай
сша
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ПЕКИН, 20 апр - РИА Новости. США должны прекратить использовать украинский кризис для очернения Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином."Китай требует, чтобы США прекратили военные провокации на море и не использовали украинский вопрос для того, чтобы очернять Китай, подставлять, угрожать и оказывать давление", - приводит слова Вэй Фэнхэ официальный аккаунт министерства обороны КНР в социальной сети WeChat.
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в мире, китай, сша
15:58 20.04.2022 (обновлено: 16:43 20.04.2022)
 
В Пекине призвали США прекратить использовать Украину для очернения Китая

Минобороны Китая призвало США не использовать украинский кризис для угроз Пекину

© AP Photo / Aaron FavilaВоенный смотрит на флаги США и Китая
Военный смотрит на флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Aaron Favila
Военный смотрит на флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 апр - РИА Новости. США должны прекратить использовать украинский кризис для очернения Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином.
"Китай требует, чтобы США прекратили военные провокации на море и не использовали украинский вопрос для того, чтобы очернять Китай, подставлять, угрожать и оказывать давление", - приводит слова Вэй Фэнхэ официальный аккаунт министерства обороны КНР в социальной сети WeChat.
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