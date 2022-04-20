https://ria.ru/20220420/kitay-1784512587.html

В Пекине призвали США верно оценить возможности Китая по защите интересов

В Пекине призвали США верно оценить возможности Китая по защите интересов - РИА Новости, 20.04.2022

В Пекине призвали США верно оценить возможности Китая по защите интересов

США не должны недооценивать решимость и возможности Китая по защите своих национальных интересов, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:47

2022-04-20T15:47

2022-04-20T16:08

китай

сша

в мире

минобороны китая

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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. США не должны недооценивать решимость и возможности Китая по защите своих национальных интересов, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с министром обороны США Ллойдом Остином в среду."Китай надеется на установление здоровых и стабильных отношений с США, при этом (Китай) будет защищать свои национальные интересы и достоинство, США не должны недооценивать решимость и возможности Китая", - приводятся слова Вэй Фэнхэ в аккаунте министерства обороны КНР в соцсети WeChat.

https://ria.ru/20220415/ucheniya-1783646354.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, сша, в мире, минобороны китая