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В Пекине призвали США верно оценить возможности Китая по защите интересов - РИА Новости, 20.04.2022
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В Пекине призвали США верно оценить возможности Китая по защите интересов
В Пекине призвали США верно оценить возможности Китая по защите интересов - РИА Новости, 20.04.2022
В Пекине призвали США верно оценить возможности Китая по защите интересов
США не должны недооценивать решимость и возможности Китая по защите своих национальных интересов, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:47
2022-04-20T16:08
китай
сша
в мире
минобороны китая
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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. США не должны недооценивать решимость и возможности Китая по защите своих национальных интересов, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с министром обороны США Ллойдом Остином в среду."Китай надеется на установление здоровых и стабильных отношений с США, при этом (Китай) будет защищать свои национальные интересы и достоинство, США не должны недооценивать решимость и возможности Китая", - приводятся слова Вэй Фэнхэ в аккаунте министерства обороны КНР в соцсети WeChat.
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китай, сша, в мире, минобороны китая
15:47 20.04.2022 (обновлено: 16:08 20.04.2022)
 
В Пекине призвали США верно оценить возможности Китая по защите интересов

Министр обороны КНР Вай Фэнхэ: США нельзя недооценить возможности Китая защищать интересы

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкВоеннослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019
Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Военнослужащие КНР на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. 1 октября 2019. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости. США не должны недооценивать решимость и возможности Китая по защите своих национальных интересов, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с министром обороны США Ллойдом Остином в среду.
"Китай надеется на установление здоровых и стабильных отношений с США, при этом (Китай) будет защищать свои национальные интересы и достоинство, США не должны недооценивать решимость и возможности Китая", - приводятся слова Вэй Фэнхэ в аккаунте министерства обороны КНР в соцсети WeChat.
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