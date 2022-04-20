https://ria.ru/20220420/kirkorov-1784480553.html
"Не обязательно ходить в гости": Киркоров о ссоре с Пугачевой
"Не обязательно ходить в гости": Киркоров о ссоре с Пугачевой - РИА Новости, 20.04.2022
"Не обязательно ходить в гости": Киркоров о ссоре с Пугачевой
Филипп Киркоров ответил на слухи о ссоре с Аллой Пугачевой. Певец признался, что реже встречается с Примадонной ради детей. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:52
2022-04-20T13:52
2022-04-20T13:52
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филипп киркоров
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров ответил на слухи о ссоре с Аллой Пугачевой. Певец признался, что реже встречается с Примадонной ради детей.В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что можно считаться другом на расстоянии.Также он сообщил, что со временем отношение к некоторым песням меняется, в частности, он считает теперь, что песня "Единственная моя" – про его дочь.Ранее он назвал свои отношения с Пугачевой ошибкой.
https://ria.ru/20220418/pugacheva-1784036889.html
https://ria.ru/20211209/kirkorov-1762879859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес
"Не обязательно ходить в гости": Киркоров о ссоре с Пугачевой
Киркоров опроверг слухи о ссоре с Пугачевой