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"Не обязательно ходить в гости": Киркоров о ссоре с Пугачевой - РИА Новости, 20.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220420/kirkorov-1784480553.html
"Не обязательно ходить в гости": Киркоров о ссоре с Пугачевой
"Не обязательно ходить в гости": Киркоров о ссоре с Пугачевой - РИА Новости, 20.04.2022
"Не обязательно ходить в гости": Киркоров о ссоре с Пугачевой
Филипп Киркоров ответил на слухи о ссоре с Аллой Пугачевой. Певец признался, что реже встречается с Примадонной ради детей. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:52
2022-04-20T13:52
шоубиз
знаменитости
филипп киркоров
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров ответил на слухи о ссоре с Аллой Пугачевой. Певец признался, что реже встречается с Примадонной ради детей.В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что можно считаться другом на расстоянии.Также он сообщил, что со временем отношение к некоторым песням меняется, в частности, он считает теперь, что песня "Единственная моя" – про его дочь.Ранее он назвал свои отношения с Пугачевой ошибкой.
https://ria.ru/20220418/pugacheva-1784036889.html
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знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес
13:52 20.04.2022
 
"Не обязательно ходить в гости": Киркоров о ссоре с Пугачевой

Киркоров опроверг слухи о ссоре с Пугачевой

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров ответил на слухи о ссоре с Аллой Пугачевой. Певец признался, что реже встречается с Примадонной ради детей.

"У нас у каждого растут дети, они читают интернет. К чему бередить их детское сознание? Дети растут, задают вопросы, читают новости. Наши встречи в общественных местах пресса превращает в цирк и аттракцион, поэтому не хотелось бы "формировать ошибочное мнение" на этапе взросления замечательных детей, которых я очень люблю", – сказал артист.

В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что можно считаться другом на расстоянии.

"Необязательно каждый день ходить друг к другу в гости — можно считаться другом и на расстоянии. Они прекрасно знают, и я знаю, что если что-то случится, то они придут на помощь", – отметил Филипп.

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Также он сообщил, что со временем отношение к некоторым песням меняется, в частности, он считает теперь, что песня "Единственная моя" – про его дочь.

"Я порой, когда исполняю песню на сцене, уже думаю: а про кого она? И вот теперь понимаю, что "Единственная моя" — это песня про мою дочь и меня. То есть я переформатировал свое отношение к музыке, к песням, к той жизни, которая была. И она была прекрасна. Но она — была", – заключил Киркоров.

Ранее он назвал свои отношения с Пугачевой ошибкой.
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