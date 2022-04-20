https://ria.ru/20220420/kirkorov-1784480553.html

"Не обязательно ходить в гости": Киркоров о ссоре с Пугачевой

"Не обязательно ходить в гости": Киркоров о ссоре с Пугачевой - РИА Новости, 20.04.2022

"Не обязательно ходить в гости": Киркоров о ссоре с Пугачевой

Филипп Киркоров ответил на слухи о ссоре с Аллой Пугачевой. Певец признался, что реже встречается с Примадонной ради детей. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:52

2022-04-20T13:52

2022-04-20T13:52

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Филипп Киркоров ответил на слухи о ссоре с Аллой Пугачевой. Певец признался, что реже встречается с Примадонной ради детей.В интервью порталу Teleprogramma.pro он добавил, что можно считаться другом на расстоянии.Также он сообщил, что со временем отношение к некоторым песням меняется, в частности, он считает теперь, что песня "Единственная моя" – про его дочь.Ранее он назвал свои отношения с Пугачевой ошибкой.

https://ria.ru/20220418/pugacheva-1784036889.html

https://ria.ru/20211209/kirkorov-1762879859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, филипп киркоров, шоу-бизнес