16:00 20.04.2022 (обновлено: 19:22 20.04.2022)
Кипр намерен лишить гражданства еще четырех россиян
Кипр намерен лишить гражданства еще четырех россиян и членов их семей
АФИНЫ, 20 апр — РИА Новости. Власти Кипра решили начать процесс лишения гражданства еще четверых россиян и членов их семей, сообщила заместитель официального представителя правительства Ниови Паризину.
"Это четыре новых человека, которые фигурируют в обновленном санкционном списке Еврокомиссии", — говорится в ее письменном заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Таким образом, общее число лиц, которых решили лишить кипрского гражданства, составляет восемь из 1091 человека в санкционном списке ЕС, добавила Паризину.
В соответствии с законом о защите персональных данных имена этих людей не разглашаются, но, как писала газета "Филелефтерос" на прошлой неделе, среди них Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичев.
Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям, а с 2013-го там действовала инвестиционная программа, по которой иностранцы могли получить гражданство в обмен на инвестиции. Всего власти выдали около четырех тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику два с половиной миллиона долларов. С ноября 2020-го программу отменили. Поводом стал скандальный фильм-расследование телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей власти к планам продажи паспортов преступникам.