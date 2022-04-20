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Кипр намерен лишить гражданства еще четырех россиян - РИА Новости, 20.04.2022
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Кипр намерен лишить гражданства еще четырех россиян
Кипр намерен лишить гражданства еще четырех россиян - РИА Новости, 20.04.2022
Кипр намерен лишить гражданства еще четырех россиян
Власти Кипра решили начать процесс лишения гражданства еще четверых россиян и членов их семей, сообщила заместитель официального представителя правительства... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:00
2022-04-20T19:22
в мире
никос анастасиадис
михаил гуцериев
александр пономаренко
греция
кипр
евросоюз
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АФИНЫ, 20 апр — РИА Новости. Власти Кипра решили начать процесс лишения гражданства еще четверых россиян и членов их семей, сообщила заместитель официального представителя правительства Ниови Паризину."Это четыре новых человека, которые фигурируют в обновленном санкционном списке Еврокомиссии", — говорится в ее письменном заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.Таким образом, общее число лиц, которых решили лишить кипрского гражданства, составляет восемь из 1091 человека в санкционном списке ЕС, добавила Паризину.В соответствии с законом о защите персональных данных имена этих людей не разглашаются, но, как писала газета "Филелефтерос" на прошлой неделе, среди них Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичев.Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям, а с 2013-го там действовала инвестиционная программа, по которой иностранцы могли получить гражданство в обмен на инвестиции. Всего власти выдали около четырех тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику два с половиной миллиона долларов. С ноября 2020-го программу отменили. Поводом стал скандальный фильм-расследование телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей власти к планам продажи паспортов преступникам.
https://ria.ru/20220418/kipr-1784030760.html
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в мире, никос анастасиадис, михаил гуцериев, александр пономаренко, греция, кипр, евросоюз
16:00 20.04.2022 (обновлено: 19:22 20.04.2022)
 
Кипр намерен лишить гражданства еще четырех россиян

Кипр намерен лишить гражданства еще четырех россиян и членов их семей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКипр
Кипр - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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АФИНЫ, 20 апр — РИА Новости. Власти Кипра решили начать процесс лишения гражданства еще четверых россиян и членов их семей, сообщила заместитель официального представителя правительства Ниови Паризину.
"Это четыре новых человека, которые фигурируют в обновленном санкционном списке Еврокомиссии", — говорится в ее письменном заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Таким образом, общее число лиц, которых решили лишить кипрского гражданства, составляет восемь из 1091 человека в санкционном списке ЕС, добавила Паризину.
В соответствии с законом о защите персональных данных имена этих людей не разглашаются, но, как писала газета "Филелефтерос" на прошлой неделе, среди них Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичев.
Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям, а с 2013-го там действовала инвестиционная программа, по которой иностранцы могли получить гражданство в обмен на инвестиции. Всего власти выдали около четырех тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику два с половиной миллиона долларов. С ноября 2020-го программу отменили. Поводом стал скандальный фильм-расследование телеканала "Аль-Джазира" о причастности представителей власти к планам продажи паспортов преступникам.
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В миреНикос АнастасиадисМихаил ГуцериевАлександр ПономаренкоГрецияКипрЕвросоюз
 
 
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