https://ria.ru/20220420/kheyfets-1784542936.html

Прощание с Леонидом Хейфецем пройдет в четверг в Театре Маяковского

Прощание с Леонидом Хейфецем пройдет в четверг в Театре Маяковского - РИА Новости, 20.04.2022

Прощание с Леонидом Хейфецем пройдет в четверг в Театре Маяковского

Прощание с народным артистом России Леонидом Хейфецем пройдет в четверг, 21 апреля, в Театре Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:41

2022-04-20T17:41

2022-04-20T17:41

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театр имени маяковского

леонид хейфец

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Леонидом Хейфецем пройдет в четверг, 21 апреля, в Театре Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Леонид Хейфец скончался 18 апреля в возрасте 87 лет.Леонид Хейфец – советский и российский театральный режиссер и педагог, профессор ГИТИС. С 1988 по 1994 году был худруком Центрального театра Советской армии. Также сотрудничал с театром имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции, Болгарии. Среди учеников Хейфеца — Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.

https://ria.ru/20220419/eliseeva-1784363683.html

москва

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театр имени маяковского, леонид хейфец, москва