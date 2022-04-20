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Прощание с Леонидом Хейфецем пройдет в четверг в Театре Маяковского
Прощание с Леонидом Хейфецем пройдет в четверг в Театре Маяковского - РИА Новости, 20.04.2022
Прощание с Леонидом Хейфецем пройдет в четверг в Театре Маяковского
Прощание с народным артистом России Леонидом Хейфецем пройдет в четверг, 21 апреля, в Театре Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:41
2022-04-20T17:41
2022-04-20T17:41
культура
новости культуры
театр
театр имени маяковского
леонид хейфец
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Леонидом Хейфецем пройдет в четверг, 21 апреля, в Театре Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Леонид Хейфец скончался 18 апреля в возрасте 87 лет.Леонид Хейфец – советский и российский театральный режиссер и педагог, профессор ГИТИС. С 1988 по 1994 году был худруком Центрального театра Советской армии. Также сотрудничал с театром имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции, Болгарии. Среди учеников Хейфеца — Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, театр имени маяковского, леонид хейфец, москва
Прощание с Леонидом Хейфецем пройдет в четверг в Театре Маяковского
Прощание с режиссером Леонидом Хейфецем пройдет в четверг в Театре Маяковского
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Прощание с народным артистом России Леонидом Хейфецем пройдет в четверг, 21 апреля, в Театре Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Начало церемонии в 11.00. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище", — рассказала пресс-атташе театра.
Леонид Хейфец скончался 18 апреля в возрасте 87 лет.
Леонид Хейфец – советский и российский театральный режиссер и педагог, профессор ГИТИС. С 1988 по 1994 году был худруком Центрального театра Советской армии. Также сотрудничал с театром имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции, Болгарии. Среди учеников Хейфеца — Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.