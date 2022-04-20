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Освобожденные Россией земли Харьковщины обесточили намеренно - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/kharkov-1784582647.html
Освобожденные Россией земли Харьковщины обесточили намеренно
Освобожденные Россией земли Харьковщины обесточили намеренно - РИА Новости, 20.04.2022
Освобожденные Россией земли Харьковщины обесточили намеренно
Отключение электричества в Купянске – третьем по величине городе Харьковской области и крупном железнодорожном узле, а также в других населенных пунктах... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:16
2022-04-20T20:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
вячеслав володин
россия
харьков
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КУПЯНСК (Харьковская область), 20 апр – РИА Новости. Отключение электричества в Купянске – третьем по величине городе Харьковской области и крупном железнодорожном узле, а также в других населенных пунктах Харьковщины, освобожденных российскими войсками, произошло умышленно, сделано это из Харькова, сообщил РИА Новости представитель временной гражданской администрации Купянска."Свет отключили из Харькова, намеренно. Они отключают сейчас от электричества все населенные пункты, куда зашли российские войска. Работаем, чтобы решить проблему, пока света нет", - сказал собеседник агентства.Накануне корреспондент РИА Новости передавал, что в Купянске внезапно отключился свет в домах и учреждениях, при этом в целом обстановка в городе была спокойной. Представитель администрации Купянска в разговоре с РИА Новости назвал две версии: повреждение линий электропередачи и диверсию с украинской стороны. Помимо крупного железнодорожного узла, важного в масштабах всей Восточной Украины, в городе есть более десятка предприятий, в том числе машиностроительный завод.Купянск находится под контролем российских силовиков уже месяц, 22 марта Росгвардия сообщала о том, что доставила в город более 80 тонн гуманитарной помощи, жителям раздали продовольственные наборы с продуктами первой необходимости – крупы, макароны, сахар, консервы, чай сгущенку, масло.Украинские власти обвинили мэра города Геннадия Мацегору в госизмене из-за сотрудничества с Россией, по его словам, сотрудники СБУ задержали в Ивано-Франковске его дочь, а семье поступали угрозы расправы над ней. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал эту ситуацию чудовищной и призвал мировое сообщество посмотреть видеообращение мэра Купянска, на кадрах которого украинские националисты избивают людей, а в домах размещают танки и пулемёты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/natsionalisty-1783215177.html
https://ria.ru/20220419/kupyansk-1784267282.html
россия
харьков
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в мире, владимир путин, вячеслав володин, россия, харьков, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, госдума рф, ситуация в днр и лнр
20:16 20.04.2022
 
Освобожденные Россией земли Харьковщины обесточили намеренно

Освобожденные Россией земли Харьковщины обесточили намеренно из Харькова

© РИА Новости / Илья НаймушинЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Линии электропередач. Архивное фото
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КУПЯНСК (Харьковская область), 20 апр – РИА Новости. Отключение электричества в Купянске – третьем по величине городе Харьковской области и крупном железнодорожном узле, а также в других населенных пунктах Харьковщины, освобожденных российскими войсками, произошло умышленно, сделано это из Харькова, сообщил РИА Новости представитель временной гражданской администрации Купянска.
"Свет отключили из Харькова, намеренно. Они отключают сейчас от электричества все населенные пункты, куда зашли российские войска. Работаем, чтобы решить проблему, пока света нет", - сказал собеседник агентства.
Украинский военнослужащий в Харькове - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 21:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова
Накануне корреспондент РИА Новости передавал, что в Купянске внезапно отключился свет в домах и учреждениях, при этом в целом обстановка в городе была спокойной. Представитель администрации Купянска в разговоре с РИА Новости назвал две версии: повреждение линий электропередачи и диверсию с украинской стороны. Помимо крупного железнодорожного узла, важного в масштабах всей Восточной Украины, в городе есть более десятка предприятий, в том числе машиностроительный завод.
Купянск находится под контролем российских силовиков уже месяц, 22 марта Росгвардия сообщала о том, что доставила в город более 80 тонн гуманитарной помощи, жителям раздали продовольственные наборы с продуктами первой необходимости – крупы, макароны, сахар, консервы, чай сгущенку, масло.
Украинские власти обвинили мэра города Геннадия Мацегору в госизмене из-за сотрудничества с Россией, по его словам, сотрудники СБУ задержали в Ивано-Франковске его дочь, а семье поступали угрозы расправы над ней. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал эту ситуацию чудовищной и призвал мировое сообщество посмотреть видеообращение мэра Купянска, на кадрах которого украинские националисты избивают людей, а в домах размещают танки и пулемёты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Электрический щит - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 12:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На подконтрольной России железнодорожной станции Купянск пропал свет
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинВячеслав ВолодинРоссияХарьковУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба безопасности УкраиныГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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