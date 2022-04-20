https://ria.ru/20220420/kharkov-1784582647.html

Освобожденные Россией земли Харьковщины обесточили намеренно

Освобожденные Россией земли Харьковщины обесточили намеренно - РИА Новости, 20.04.2022

Освобожденные Россией земли Харьковщины обесточили намеренно

Отключение электричества в Купянске – третьем по величине городе Харьковской области и крупном железнодорожном узле, а также в других населенных пунктах... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:16

2022-04-20T20:16

2022-04-20T20:16

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КУПЯНСК (Харьковская область), 20 апр – РИА Новости. Отключение электричества в Купянске – третьем по величине городе Харьковской области и крупном железнодорожном узле, а также в других населенных пунктах Харьковщины, освобожденных российскими войсками, произошло умышленно, сделано это из Харькова, сообщил РИА Новости представитель временной гражданской администрации Купянска."Свет отключили из Харькова, намеренно. Они отключают сейчас от электричества все населенные пункты, куда зашли российские войска. Работаем, чтобы решить проблему, пока света нет", - сказал собеседник агентства.Накануне корреспондент РИА Новости передавал, что в Купянске внезапно отключился свет в домах и учреждениях, при этом в целом обстановка в городе была спокойной. Представитель администрации Купянска в разговоре с РИА Новости назвал две версии: повреждение линий электропередачи и диверсию с украинской стороны. Помимо крупного железнодорожного узла, важного в масштабах всей Восточной Украины, в городе есть более десятка предприятий, в том числе машиностроительный завод.Купянск находится под контролем российских силовиков уже месяц, 22 марта Росгвардия сообщала о том, что доставила в город более 80 тонн гуманитарной помощи, жителям раздали продовольственные наборы с продуктами первой необходимости – крупы, макароны, сахар, консервы, чай сгущенку, масло.Украинские власти обвинили мэра города Геннадия Мацегору в госизмене из-за сотрудничества с Россией, по его словам, сотрудники СБУ задержали в Ивано-Франковске его дочь, а семье поступали угрозы расправы над ней. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал эту ситуацию чудовищной и призвал мировое сообщество посмотреть видеообращение мэра Купянска, на кадрах которого украинские националисты избивают людей, а в домах размещают танки и пулемёты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/natsionalisty-1783215177.html

https://ria.ru/20220419/kupyansk-1784267282.html

россия

харьков

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, вячеслав володин, россия, харьков, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, госдума рф, ситуация в днр и лнр