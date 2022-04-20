https://ria.ru/20220420/kazakhstan-1784528803.html

Экс-супруге племянника Назарбаева предъявили новые обвинения

Экс-супруге племянника Назарбаева предъявили новые обвинения - РИА Новости, 20.04.2022

Экс-супруге племянника Назарбаева предъявили новые обвинения

Бывшая жена племянника экс-президента Казахстана Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств, выделенных для ремонта объектов... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:29

2022-04-20T16:29

2022-04-20T16:29

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НУР-СУЛТАН, 20 апр – РИА Новости. Бывшая жена племянника экс-президента Казахстана Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств, выделенных для ремонта объектов Универсиады-2017 в Алма-Ате, сообщила в среду пресс-служба антикоррупционной службы республики.Антикоррупционная служба Казахстана 17 марта заявила, что экс-супруга племянника Назарбаева задержана по подозрению в рейдерском захвате бизнеса, совершенном вместе с бывшим мужем. Тридцатого марта ведомство сообщило, что в отношении Сатыбалды ведется расследование в связи с хищением в 2021 году бюджетных средств на сумму 747 миллионов тенге (1,6 миллиона долларов – ред.)."Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц коммунального государственного учреждения "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана", в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы для объектов Универсиады-2017 в городе Алматы", - говорится в сообщении.Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, информирует пресс-служба.Зимняя Универсиада в 2017 году прошла в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Соревнования проходили на 11 спортивных объектах - на восьми действующих и трех новых.

https://ria.ru/20220404/kazakhstan-1781643279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, алма-ата