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Экс-супруге племянника Назарбаева предъявили новые обвинения - РИА Новости, 20.04.2022
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Экс-супруге племянника Назарбаева предъявили новые обвинения
Экс-супруге племянника Назарбаева предъявили новые обвинения - РИА Новости, 20.04.2022
Экс-супруге племянника Назарбаева предъявили новые обвинения
Бывшая жена племянника экс-президента Казахстана Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств, выделенных для ремонта объектов... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:29
2022-04-20T16:29
в мире
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алма-ата
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НУР-СУЛТАН, 20 апр – РИА Новости. Бывшая жена племянника экс-президента Казахстана Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств, выделенных для ремонта объектов Универсиады-2017 в Алма-Ате, сообщила в среду пресс-служба антикоррупционной службы республики.Антикоррупционная служба Казахстана 17 марта заявила, что экс-супруга племянника Назарбаева задержана по подозрению в рейдерском захвате бизнеса, совершенном вместе с бывшим мужем. Тридцатого марта ведомство сообщило, что в отношении Сатыбалды ведется расследование в связи с хищением в 2021 году бюджетных средств на сумму 747 миллионов тенге (1,6 миллиона долларов – ред.)."Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц коммунального государственного учреждения "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана", в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы для объектов Универсиады-2017 в городе Алматы", - говорится в сообщении.Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, информирует пресс-служба.Зимняя Универсиада в 2017 году прошла в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Соревнования проходили на 11 спортивных объектах - на восьми действующих и трех новых.
https://ria.ru/20220404/kazakhstan-1781643279.html
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в мире, казахстан, алма-ата
16:29 20.04.2022
 
Экс-супруге племянника Назарбаева предъявили новые обвинения

Экс-супругу племянника Назарбаева Гульмиру Сатыбалды заподозрили в хищении

© Pixabay / Andy_BayВид на Нур-Султан (Астану)
Вид на Нур-Султан (Астану) - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Pixabay / Andy_Bay
Вид на Нур-Султан (Астану) . Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 20 апр – РИА Новости. Бывшая жена племянника экс-президента Казахстана Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств, выделенных для ремонта объектов Универсиады-2017 в Алма-Ате, сообщила в среду пресс-служба антикоррупционной службы республики.
Антикоррупционная служба Казахстана 17 марта заявила, что экс-супруга племянника Назарбаева задержана по подозрению в рейдерском захвате бизнеса, совершенном вместе с бывшим мужем. Тридцатого марта ведомство сообщило, что в отношении Сатыбалды ведется расследование в связи с хищением в 2021 году бюджетных средств на сумму 747 миллионов тенге (1,6 миллиона долларов – ред.).
Автомобиль полиции в центре Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 11:46
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"Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц коммунального государственного учреждения "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана", в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы для объектов Универсиады-2017 в городе Алматы", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, информирует пресс-служба.
Зимняя Универсиада в 2017 году прошла в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. Соревнования проходили на 11 спортивных объектах - на восьми действующих и трех новых.
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