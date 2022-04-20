https://ria.ru/20220420/karshering-1784462237.html
"Яндекс.Драйв" опроверг информацию о сокращении автопарка на треть
"Яндекс.Драйв" опроверг информацию о сокращении автопарка на треть - РИА Новости, 20.04.2022
"Яндекс.Драйв" опроверг информацию о сокращении автопарка на треть
Информация о том, что один из крупных российских операторов каршеринга "Яндекс.Драйв" может лишиться около 35% автопарка в 2022 году, не соответствует... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:35
2022-04-20T12:35
2022-04-20T12:35
яндекс
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155927/49/1559274986_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_cc36c37d2a211a2da705e3b6003addac.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Информация о том, что один из крупных российских операторов каршеринга "Яндекс.Драйв" может лишиться около 35% автопарка в 2022 году, не соответствует действительности, сообщили РИА новости в компании.Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала о том, что "Яндекс.Драйв" может лишиться около 35% автопарка в 2022 году. По информации издания, компания подтвердила проблему обновления парка из-за кризиса."Прогноз не соответствует действительности", - говорится в сообщении "Яндекс.Драйва".Там отметили, что в начале текущего года "Яндекс.Драйв" начал программу обновления парка, но ситуация на авторынке за последние несколько месяцев действительно сильно изменилась. "Возвращение автомобилей лизинговому партнеру - это постепенный и длительный процесс, мы также находимся в постоянном диалоге с партнерами. При этом, сейчас массовое пополнение парка новыми автомобилями привело бы к существенному росту цен", - комментирует ситуацию компания.Помимо этого, сервис каршеринга планирует активно развивать направление подписки (долгосрочной аренды автомобилей) и удерживать цены. "Яндекс.Драйв" также продолжит фокусироваться на продуктах для бизнесов, заявили в компании.
https://ria.ru/20220418/riteyler-1784059503.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155927/49/1559274986_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9bf75715240b8445862a13aade50c0a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яндекс, экономика, россия
"Яндекс.Драйв" опроверг информацию о сокращении автопарка на треть
Оператор каршеринга "Яндекс.Драйв" опроверг информацию о сокращении автопарка на треть
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Информация о том, что один из крупных российских операторов каршеринга "Яндекс.Драйв" может лишиться около 35% автопарка в 2022 году, не соответствует действительности, сообщили РИА новости в компании.
Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала о том, что "Яндекс.Драйв" может лишиться около 35% автопарка в 2022 году. По информации издания, компания подтвердила проблему обновления парка из-за кризиса.
"Прогноз не соответствует действительности", - говорится в сообщении "Яндекс.Драйва".
Там отметили, что в начале текущего года "Яндекс.Драйв" начал программу обновления парка, но ситуация на авторынке за последние несколько месяцев действительно сильно изменилась. "Возвращение автомобилей лизинговому партнеру - это постепенный и длительный процесс, мы также находимся в постоянном диалоге с партнерами. При этом, сейчас массовое пополнение парка новыми автомобилями привело бы к существенному росту цен", - комментирует ситуацию компания.
Помимо этого, сервис каршеринга планирует активно развивать направление подписки (долгосрочной аренды автомобилей) и удерживать цены. "Яндекс.Драйв" также продолжит фокусироваться на продуктах для бизнесов, заявили в компании.