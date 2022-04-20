https://ria.ru/20220420/karshering-1784462237.html

"Яндекс.Драйв" опроверг информацию о сокращении автопарка на треть

"Яндекс.Драйв" опроверг информацию о сокращении автопарка на треть - РИА Новости, 20.04.2022

"Яндекс.Драйв" опроверг информацию о сокращении автопарка на треть

Информация о том, что один из крупных российских операторов каршеринга "Яндекс.Драйв" может лишиться около 35% автопарка в 2022 году, не соответствует... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:35

2022-04-20T12:35

2022-04-20T12:35

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экономика

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Информация о том, что один из крупных российских операторов каршеринга "Яндекс.Драйв" может лишиться около 35% автопарка в 2022 году, не соответствует действительности, сообщили РИА новости в компании.Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала о том, что "Яндекс.Драйв" может лишиться около 35% автопарка в 2022 году. По информации издания, компания подтвердила проблему обновления парка из-за кризиса."Прогноз не соответствует действительности", - говорится в сообщении "Яндекс.Драйва".Там отметили, что в начале текущего года "Яндекс.Драйв" начал программу обновления парка, но ситуация на авторынке за последние несколько месяцев действительно сильно изменилась. "Возвращение автомобилей лизинговому партнеру - это постепенный и длительный процесс, мы также находимся в постоянном диалоге с партнерами. При этом, сейчас массовое пополнение парка новыми автомобилями привело бы к существенному росту цен", - комментирует ситуацию компания.Помимо этого, сервис каршеринга планирует активно развивать направление подписки (долгосрочной аренды автомобилей) и удерживать цены. "Яндекс.Драйв" также продолжит фокусироваться на продуктах для бизнесов, заявили в компании.

https://ria.ru/20220418/riteyler-1784059503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

яндекс, экономика, россия