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СК начал проверку из-за камеры в туалете одной из школ Бурятии - РИА Новости, 20.04.2022
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СК начал проверку из-за камеры в туалете одной из школ Бурятии
СК начал проверку из-за камеры в туалете одной из школ Бурятии - РИА Новости, 20.04.2022
СК начал проверку из-за камеры в туалете одной из школ Бурятии
Следователи начали проверку информации о наличии камеры в туалете в школе села Нижний Саянтуй в Бурятии, сообщает СУСК республики. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:18
2022-04-20T10:18
происшествия
республика бурятия
образование - общество
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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о наличии камеры в туалете в школе села Нижний Саянтуй в Бурятии, сообщает СУСК республики.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ученики школы обнаружили камеру в туалете для мальчиков. В видеоролике видно, что некий прибор закреплен в вентиляционной трубе. В сообщении отмечается, что в школе объяснили наличие камеры тем, что школьники курят в санузле и портят имущество. Получить официальный комментарий в школе РИА Новости пока не удалось. Данную информацию проверяет районное управление образования."В Тарбагатайском районе по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о скрытом видеонаблюдении за школьниками в туалете, проводится процессуальная проверка... Так как в данной публикации содержатся сведения о нарушении неприкосновенности частной жизни детей, по данному факту ...организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшествия, и действию работников школы будет дана объективная правовая оценка", - говорится в сообщении.В пресс-службе правительства республики сообщили, что ситуация взята на контроль Минобразования республики.
https://ria.ru/20220419/gimn-1784285503.html
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происшествия, республика бурятия, образование - общество
10:18 20.04.2022
 
СК начал проверку из-за камеры в туалете одной из школ Бурятии

Следователи начали проверку информации о наличии камеры в туалете школы в Бурятии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о наличии камеры в туалете в школе села Нижний Саянтуй в Бурятии, сообщает СУСК республики.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ученики школы обнаружили камеру в туалете для мальчиков. В видеоролике видно, что некий прибор закреплен в вентиляционной трубе. В сообщении отмечается, что в школе объяснили наличие камеры тем, что школьники курят в санузле и портят имущество. Получить официальный комментарий в школе РИА Новости пока не удалось. Данную информацию проверяет районное управление образования.
Тарбагатайском районе по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о скрытом видеонаблюдении за школьниками в туалете, проводится процессуальная проверка... Так как в данной публикации содержатся сведения о нарушении неприкосновенности частной жизни детей, по данному факту ...организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшествия, и действию работников школы будет дана объективная правовая оценка", - говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства республики сообщили, что ситуация взята на контроль Минобразования республики.
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