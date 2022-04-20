https://ria.ru/20220420/kamera-1784425747.html

СК начал проверку из-за камеры в туалете одной из школ Бурятии

СК начал проверку из-за камеры в туалете одной из школ Бурятии - РИА Новости, 20.04.2022

СК начал проверку из-за камеры в туалете одной из школ Бурятии

Следователи начали проверку информации о наличии камеры в туалете в школе села Нижний Саянтуй в Бурятии, сообщает СУСК республики. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:18

2022-04-20T10:18

2022-04-20T10:18

происшествия

республика бурятия

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о наличии камеры в туалете в школе села Нижний Саянтуй в Бурятии, сообщает СУСК республики.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ученики школы обнаружили камеру в туалете для мальчиков. В видеоролике видно, что некий прибор закреплен в вентиляционной трубе. В сообщении отмечается, что в школе объяснили наличие камеры тем, что школьники курят в санузле и портят имущество. Получить официальный комментарий в школе РИА Новости пока не удалось. Данную информацию проверяет районное управление образования."В Тарбагатайском районе по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о скрытом видеонаблюдении за школьниками в туалете, проводится процессуальная проверка... Так как в данной публикации содержатся сведения о нарушении неприкосновенности частной жизни детей, по данному факту ...организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшествия, и действию работников школы будет дана объективная правовая оценка", - говорится в сообщении.В пресс-службе правительства республики сообщили, что ситуация взята на контроль Минобразования республики.

https://ria.ru/20220419/gimn-1784285503.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика бурятия, образование - общество