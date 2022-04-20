https://ria.ru/20220420/kamchatka-1784480286.html

Путин посоветовал всем, кто не был, съездить на Камчатку

Путин посоветовал всем, кто не был, съездить на Камчатку - РИА Новости, 20.04.2022

Путин посоветовал всем, кто не был, съездить на Камчатку

Президент РФ Владимир Путин посоветовал всем, кто не был, съездить на Камчатку, отметив, что в нее "немудрено влюбиться". РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:46

2022-04-20T13:46

2022-04-20T19:02

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новости - туризм

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посоветовал всем, кто не был, съездить на Камчатку, отметив, что в нее "немудрено влюбиться"."Очень красивое место. Всем рекомендую, кто не был, обязательно туда съездить. Она впечатляет, конечно, немудрено влюбиться. Это уникальное место. Очень много, конечно, нужно сделать для инфраструктуры", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

туризм, владимир путин, камчатский край, новости - туризм