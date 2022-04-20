https://ria.ru/20220420/kaliningrad-1784426194.html

Алиханов рассказал, где лучше всего отдыхать в Калининградской области

Алиханов рассказал, где лучше всего отдыхать в Калининградской области - РИА Новости, 20.04.2022

Алиханов рассказал, где лучше всего отдыхать в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости напомнил российским туристам, что не стоит бояться ехать отдыхать на Балтику и... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:29

2022-04-20T10:29

2022-04-20T12:41

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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости напомнил российским туристам, что не стоит бояться ехать отдыхать на Балтику и посоветовал обратить внимание на восток области.По словам Алиханова, инфраструктура региона полностью готова к росту турпотока."Прошлый год был рекордным. Открываются несколько новых отелей. Еще раз повторю, помимо Зеленоградска, Светлогорска, Пионерского, Янтарного есть и другие направления", – сказал губернатор.Туристам, которые уже бывали в Калининграде раньше, глава региона посоветовал обратить внимание на восток области. "Там тоже очень интересно и есть, чем заняться", – сказал губернатор.По словам Алиханова, все потребности, которые есть у региона, "закрываются сейчас действующими поездами и растущим к сезону количеством самолетов".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210925/kaliningrad-1751280277.html

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Лана Баева

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