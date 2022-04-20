https://ria.ru/20220420/kaliningrad-1784426194.html
Алиханов рассказал, где лучше всего отдыхать в Калининградской области
Алиханов рассказал, где лучше всего отдыхать в Калининградской области - РИА Новости, 20.04.2022
Алиханов рассказал, где лучше всего отдыхать в Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости напомнил российским туристам, что не стоит бояться ехать отдыхать на Балтику и... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:29
2022-04-20T10:29
2022-04-20T12:41
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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости напомнил российским туристам, что не стоит бояться ехать отдыхать на Балтику и посоветовал обратить внимание на восток области.По словам Алиханова, инфраструктура региона полностью готова к росту турпотока."Прошлый год был рекордным. Открываются несколько новых отелей. Еще раз повторю, помимо Зеленоградска, Светлогорска, Пионерского, Янтарного есть и другие направления", – сказал губернатор.Туристам, которые уже бывали в Калининграде раньше, глава региона посоветовал обратить внимание на восток области. "Там тоже очень интересно и есть, чем заняться", – сказал губернатор.По словам Алиханова, все потребности, которые есть у региона, "закрываются сейчас действующими поездами и растущим к сезону количеством самолетов".Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:29 20.04.2022 (обновлено: 12:41 20.04.2022)
Алиханов рассказал, где лучше всего отдыхать в Калининградской области
Губернатор Калининградской области Алиханов напомнил туристам, что их ждут на Балтике
КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости напомнил российским туристам, что не стоит бояться ехать отдыхать на Балтику и посоветовал обратить внимание на восток области.
"В Калининград можно и нужно прилететь. Стоит это столько же, сколько в прошлом году, самолеты летают, никто на нас не нападает. Море такое же прохладное, но летом можно купаться. Калининград ждет вас в гости", – рассказал губернатор.
По словам Алиханова, инфраструктура региона полностью готова к росту турпотока.
"Прошлый год был рекордным. Открываются несколько новых отелей. Еще раз повторю, помимо Зеленоградска, Светлогорска, Пионерского, Янтарного есть и другие направления", – сказал губернатор.
Туристам, которые уже бывали в Калининграде раньше, глава региона посоветовал обратить внимание на восток области. "Там тоже очень интересно и есть, чем заняться", – сказал губернатор.
По словам Алиханова, все потребности, которые есть у региона, "закрываются сейчас действующими поездами и растущим к сезону количеством самолетов".