https://ria.ru/20220420/izrail-1784606726.html
Из сектора Газа по территории Израиля выпустили ракету
Из сектора Газа по территории Израиля выпустили ракету - РИА Новости, 20.04.2022
Из сектора Газа по территории Израиля выпустили ракету
Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля, сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T23:15
2022-04-20T23:15
2022-04-20T23:15
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр - РИА Новости. Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля, сообщает пресс-служба армии."Несколько минут прозвучали сирены. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в сообщении.Ранее в среду сообщалось, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в районе, прилегающем к сектору Газа.
https://ria.ru/20220420/izrail-1784603976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
Из сектора Газа по территории Израиля выпустили ракету
Из сектора Газа по территории Израиля выпустили одну ракету
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр - РИА Новости. Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля, сообщает пресс-служба армии.
"Несколько минут прозвучали сирены. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля
", - говорится в сообщении.
Ранее в среду сообщалось, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в районе, прилегающем к сектору Газа.