https://ria.ru/20220420/izrail-1784606726.html

Из сектора Газа по территории Израиля выпустили ракету

Из сектора Газа по территории Израиля выпустили ракету - РИА Новости, 20.04.2022

Из сектора Газа по территории Израиля выпустили ракету

Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля, сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T23:15

2022-04-20T23:15

2022-04-20T23:15

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр - РИА Новости. Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля, сообщает пресс-служба армии."Несколько минут прозвучали сирены. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в сообщении.Ранее в среду сообщалось, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали в районе, прилегающем к сектору Газа.

https://ria.ru/20220420/izrail-1784603976.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль