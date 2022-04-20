https://ria.ru/20220420/istoriya-1784496906.html
Путин поддержал идею ввести занятия по историческому просвещению в школах
Путин поддержал идею ввести занятия по историческому просвещению в школах - РИА Новости, 20.04.2022
Путин поддержал идею ввести занятия по историческому просвещению в школах
Президент России Владимир Путин поддержал борьбу с фейками в школах, отметив, что власти не позволят злоупотреблять русским языком против самих россиян. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:49
2022-04-20T14:49
2022-04-20T17:47
общество
сергей кравцов
владимир путин
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал борьбу с фейками в школах, отметив, что власти не позволят злоупотреблять русским языком против самих россиян.На заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей" одна из участниц встречи затронула тему уроков русского языка, через которые можно транслировать русскую культуру, но который может стать оружием в современной медиавойне.Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, заявил, что с начала спецоперации "на детей просто шквал информации обрушился абсолютно неправдоподобной, фейки относительно нашей страны". Для борьбы с этим, по его словам, вводятся с 1 сентября уроки по историческому просвещению."Язык - он, конечно, часть народа, душа народа. И мы, безусловно, не должны позволить никому, чтобы кто-то злоупотреблял этим. Против нашего же народа. Это совершенно верно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220415/uchebnik-1783670419.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей кравцов, владимир путин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
14:49 20.04.2022 (обновлено: 17:47 20.04.2022)
Путин поддержал идею ввести занятия по историческому просвещению в школах
Путин поддержал идею занятий по историческому просвещению в школах для борьбы с фейками
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал борьбу с фейками в школах, отметив, что власти не позволят злоупотреблять русским языком против самих россиян.
На заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей" одна из участниц встречи затронула тему уроков русского языка, через которые можно транслировать русскую культуру, но который может стать оружием в современной медиавойне.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов
, в свою очередь, заявил, что с начала спецоперации "на детей просто шквал информации обрушился абсолютно неправдоподобной, фейки относительно нашей страны". Для борьбы с этим, по его словам, вводятся с 1 сентября уроки по историческому просвещению.
"Язык - он, конечно, часть народа, душа народа. И мы, безусловно, не должны позволить никому, чтобы кто-то злоупотреблял этим. Против нашего же народа. Это совершенно верно", - сказал Путин.