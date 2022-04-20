https://ria.ru/20220420/inditex-1784506738.html
Компания Inditex, владеющая Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию
Компания Inditex, владеющая Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию - РИА Новости, 20.04.2022
Компания Inditex, владеющая Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию
Компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию, как только это станет возможным, заявил ее гендиректор Оскар Гарсиа... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:24
2022-04-20T15:24
2022-04-20T16:54
амансио ортега
россия
украина
испания
bershka
zara
inditex
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149585/28/1495852803_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_7e659266c36b5abea5fd27b6b49a93c3.jpg
МАДРИД, 20 апр – РИА Новости. Компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию, как только это станет возможным, заявил ее гендиректор Оскар Гарсиа Масейрас.По сообщению агентства EFE, руководство холдинга отслеживает развитие ситуации после начала российской военной операции и ожидает, когда появятся условия для возобновления работы.Inditex располагал 500 магазинами на территории России, в которых работало более девяти тысяч человек. В начале марта руководство компании объявило о временной приостановке деятельности под предлогом неспособности "обеспечить непрерывность осуществления операций".Компания, штаб-квартира которой располагается в городе Артейхо на севере Испании, основана испанским миллиардером Амансио Ортегой и на сегодняшний день располагает более семи тысячами магазинов в 100 странах мира.Inditex помимо Zara и Bershka также владеет брендами Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.
https://ria.ru/20220329/kompanii-1780652175.html
россия
украина
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149585/28/1495852803_0:0:2120:1589_1920x0_80_0_0_2c846a2d0381db580a24267ec5b41f6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амансио ортега, россия, украина, испания, bershka, zara, inditex, в мире, стиль жизни
15:24 20.04.2022 (обновлено: 16:54 20.04.2022)
Компания Inditex, владеющая Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию
Гендиректор компании-владельца Zara и Bershka надеется возобновить работу брендов в России