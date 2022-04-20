https://ria.ru/20220420/inditex-1784506738.html

Компания Inditex, владеющая Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию

Компания Inditex, владеющая Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию - РИА Новости, 20.04.2022

Компания Inditex, владеющая Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию

Компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию, как только это станет возможным, заявил ее гендиректор Оскар Гарсиа... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:24

2022-04-20T15:24

2022-04-20T16:54

амансио ортега

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МАДРИД, 20 апр – РИА Новости. Компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию, как только это станет возможным, заявил ее гендиректор Оскар Гарсиа Масейрас.По сообщению агентства EFE, руководство холдинга отслеживает развитие ситуации после начала российской военной операции и ожидает, когда появятся условия для возобновления работы.Inditex располагал 500 магазинами на территории России, в которых работало более девяти тысяч человек. В начале марта руководство компании объявило о временной приостановке деятельности под предлогом неспособности "обеспечить непрерывность осуществления операций".Компания, штаб-квартира которой располагается в городе Артейхо на севере Испании, основана испанским миллиардером Амансио Ортегой и на сегодняшний день располагает более семи тысячами магазинов в 100 странах мира.Inditex помимо Zara и Bershka также владеет брендами Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.

https://ria.ru/20220329/kompanii-1780652175.html

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Ольга Маркова

амансио ортега, россия, украина, испания, bershka, zara, inditex, в мире, стиль жизни