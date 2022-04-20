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Компания Inditex, владеющая Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию - РИА Новости, 20.04.2022
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Компания Inditex, владеющая Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию
Компания Inditex, владеющая Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию - РИА Новости, 20.04.2022
Компания Inditex, владеющая Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию
Компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию, как только это станет возможным, заявил ее гендиректор Оскар Гарсиа... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:24
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амансио ортега
россия
украина
испания
bershka
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МАДРИД, 20 апр – РИА Новости. Компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию, как только это станет возможным, заявил ее гендиректор Оскар Гарсиа Масейрас.По сообщению агентства EFE, руководство холдинга отслеживает развитие ситуации после начала российской военной операции и ожидает, когда появятся условия для возобновления работы.Inditex располагал 500 магазинами на территории России, в которых работало более девяти тысяч человек. В начале марта руководство компании объявило о временной приостановке деятельности под предлогом неспособности "обеспечить непрерывность осуществления операций".Компания, штаб-квартира которой располагается в городе Артейхо на севере Испании, основана испанским миллиардером Амансио Ортегой и на сегодняшний день располагает более семи тысячами магазинов в 100 странах мира.Inditex помимо Zara и Bershka также владеет брендами Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.
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амансио ортега, россия, украина, испания, bershka, zara, inditex, в мире, стиль жизни
15:24 20.04.2022 (обновлено: 16:54 20.04.2022)
 
Компания Inditex, владеющая Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию

Гендиректор компании-владельца Zara и Bershka надеется возобновить работу брендов в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМагазин одежды Zara
Магазин одежды Zara - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Магазин одежды Zara. Архивное фото
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МАДРИД, 20 апр – РИА Новости. Компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию, как только это станет возможным, заявил ее гендиректор Оскар Гарсиа Масейрас.
По сообщению агентства EFE, руководство холдинга отслеживает развитие ситуации после начала российской военной операции и ожидает, когда появятся условия для возобновления работы.
Inditex располагал 500 магазинами на территории России, в которых работало более девяти тысяч человек. В начале марта руководство компании объявило о временной приостановке деятельности под предлогом неспособности "обеспечить непрерывность осуществления операций".
Компания, штаб-квартира которой располагается в городе Артейхо на севере Испании, основана испанским миллиардером Амансио Ортегой и на сегодняшний день располагает более семи тысячами магазинов в 100 странах мира.
Inditex помимо Zara и Bershka также владеет брендами Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.
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Амансио ОртегаРоссияУкраинаИспанияBershkaZaraInditexВ миреСтиль жизни
 
 
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