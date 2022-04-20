https://ria.ru/20220420/imya-1784409325.html
Маленьких москвичей стали чаще называть славянским и греческими именами
Маленьких москвичей стали чаще называть славянским и греческими именами - РИА Новости, 20.04.2022
Маленьких москвичей стали чаще называть славянским и греческими именами
В 2022 году самыми популярными именами остаются София и Александр, при этом маленьких москвичей стали чаще называть славянским и греческими именами, сообщили... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T07:52
2022-04-20T07:52
2022-04-20T07:52
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760904099_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_a01e19dacb716b6f16ee3ecf8e62821a.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В 2022 году самыми популярными именами остаются София и Александр, при этом маленьких москвичей стали чаще называть славянским и греческими именами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.В ЗАГС отметили, что в первую пятерку популярных мужских имен кроме Александра вошли также Михаил - 520, Максим - 506, Марк - 403, Лев - 382. Список самых популярных женских имен в Москве выглядит следующим образом: после Софии идет Анна - 481, Мария - 477, Алиса - 387, Ева - 374."Определенную популярность набирают славянские и греческие имена для мальчиков: Мирослав - 48, Клим - 27, Платон - 78, Демид - 74, Гордей - 46, Тихон - 28. Среди девочек также прослеживается тенденция на греческие имена например Афина - 45, и Ангелина - 145. Из женских славянских имен выделяется имя Мирослава – с начала года так назвали 160 девочек", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что такими женскими именами как Елена, Татьяна, Ольга и Надежда, которые были популярны 20 лет назад, маленьких москвичек называют реже. Их популярность сократилась на 20-35%. Например, Ольгой в 2022 году назвали всего 70 девочек, а ранее редко встречающимся именем Мия назвали 142 девочки. Из числа ранее популярных мужских имен, которые сейчас становятся редкими, можно отметить следующие: Вадим - 24, Игорь - 31, Антон - 31."Отдельно можно выделить редкое статистическое совпадение - количество имен мальчиков Федор - 198, Арсений - 157 и Леонид - 87 в 2021 году абсолютно точно совпадает с количеством этих имен в 2022 году", - добавили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220113/imya-1767670709.html
https://ria.ru/20190405/1552408408.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760904099_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_686d011fcc74e1475d682acf982e93fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Маленьких москвичей стали чаще называть славянским и греческими именами
Маленьких москвичей в 2022 году стали чаще называть славянским и греческими именами
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В 2022 году самыми популярными именами остаются София и Александр, при этом маленьких москвичей стали чаще называть славянским и греческими именами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.
"Самыми популярными именами остаются София (Софья), так за первый квартал 2022 года назвали 570 девочек, и Александр, такое имя дали 574 мальчикам в столице. По сравнению с 2021 годом мы можем наблюдать рост популярности таких мужских имен, как Марк, Лев, Иван, Даниил. Среди девочек чаще встречаются имена Василиса, Екатерина, Вера. Популярность этих женских имен выросла на 15-20%, а популярность имени Есения, которым назвали 145 девочек, выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", - рассказали в пресс-службе.
В ЗАГС отметили, что в первую пятерку популярных мужских имен кроме Александра вошли также Михаил - 520, Максим - 506, Марк - 403, Лев - 382. Список самых популярных женских имен в Москве
выглядит следующим образом: после Софии идет Анна - 481, Мария - 477, Алиса - 387, Ева - 374.
"Определенную популярность набирают славянские и греческие имена для мальчиков: Мирослав - 48, Клим - 27, Платон - 78, Демид - 74, Гордей - 46, Тихон - 28. Среди девочек также прослеживается тенденция на греческие имена например Афина - 45, и Ангелина - 145. Из женских славянских имен выделяется имя Мирослава – с начала года так назвали 160 девочек", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что такими женскими именами как Елена, Татьяна, Ольга и Надежда, которые были популярны 20 лет назад, маленьких москвичек называют реже. Их популярность сократилась на 20-35%. Например, Ольгой в 2022 году назвали всего 70 девочек, а ранее редко встречающимся именем Мия назвали 142 девочки. Из числа ранее популярных мужских имен, которые сейчас становятся редкими, можно отметить следующие: Вадим - 24, Игорь - 31, Антон - 31.
"Отдельно можно выделить редкое статистическое совпадение - количество имен мальчиков Федор - 198, Арсений - 157 и Леонид - 87 в 2021 году абсолютно точно совпадает с количеством этих имен в 2022 году", - добавили в пресс-службе.