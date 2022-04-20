https://ria.ru/20220420/imya-1784409325.html

Маленьких москвичей стали чаще называть славянским и греческими именами

Маленьких москвичей стали чаще называть славянским и греческими именами - РИА Новости, 20.04.2022

Маленьких москвичей стали чаще называть славянским и греческими именами

В 2022 году самыми популярными именами остаются София и Александр, при этом маленьких москвичей стали чаще называть славянским и греческими именами, сообщили... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T07:52

2022-04-20T07:52

2022-04-20T07:52

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общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В 2022 году самыми популярными именами остаются София и Александр, при этом маленьких москвичей стали чаще называть славянским и греческими именами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.В ЗАГС отметили, что в первую пятерку популярных мужских имен кроме Александра вошли также Михаил - 520, Максим - 506, Марк - 403, Лев - 382. Список самых популярных женских имен в Москве выглядит следующим образом: после Софии идет Анна - 481, Мария - 477, Алиса - 387, Ева - 374."Определенную популярность набирают славянские и греческие имена для мальчиков: Мирослав - 48, Клим - 27, Платон - 78, Демид - 74, Гордей - 46, Тихон - 28. Среди девочек также прослеживается тенденция на греческие имена например Афина - 45, и Ангелина - 145. Из женских славянских имен выделяется имя Мирослава – с начала года так назвали 160 девочек", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что такими женскими именами как Елена, Татьяна, Ольга и Надежда, которые были популярны 20 лет назад, маленьких москвичек называют реже. Их популярность сократилась на 20-35%. Например, Ольгой в 2022 году назвали всего 70 девочек, а ранее редко встречающимся именем Мия назвали 142 девочки. Из числа ранее популярных мужских имен, которые сейчас становятся редкими, можно отметить следующие: Вадим - 24, Игорь - 31, Антон - 31."Отдельно можно выделить редкое статистическое совпадение - количество имен мальчиков Федор - 198, Арсений - 157 и Леонид - 87 в 2021 году абсолютно точно совпадает с количеством этих имен в 2022 году", - добавили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/imya-1767670709.html

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