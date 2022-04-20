https://ria.ru/20220420/import-1784404469.html

Импорт товаров из России в Японию увеличился на 68,5 процента

Импорт товаров из России в Японию увеличился на 68,5 процента - РИА Новости, 20.04.2022

Импорт товаров из России в Японию увеличился на 68,5 процента

Товарооборот между Японией и Россией в 2021 финансовом году, завершившемся 31 марта 2022 года, существенно увеличился по сравнению с показателями годом ранее. В РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T04:40

2022-04-20T04:40

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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Товарооборот между Японией и Россией в 2021 финансовом году, завершившемся 31 марта 2022 года, существенно увеличился по сравнению с показателями годом ранее. В частности, экспорт японских товаров в РФ увеличился на 37,4%, а импорт из России вырос на 68,5%, свидетельствуют данные японского министерства финансов.Так, объем экспорта из Японии в Россию с апреля 2021 года по март 2022 года включительно составил 872,69 миллиарда иен (6,75 миллиарда долларов), а объем импорта – 1,83 триллиона иен (14,15 миллиарда долларов).Среди импортируемых из России товаров за 2021 финансовый год наибольший рост объемов наблюдается в таких позициях, как минеральное топливо (увеличение на 86,2%), сырье (увеличение на 78,9%), продовольствие (увеличение на 59,7%). Кроме этого, за прошедший финансовый год значительно вырос объем импорта различного машинного оборудования.Увеличение экспорта в 2021 финансовом году наблюдается в таких сферах, как химикаты (рост на 29,2%), машинное оборудование общего назначения (рост на 48%) и транспортное оборудование, включая автомобили и запчасти (рост на 41,3%). Вместе с этим, в прошлом финансовом году экспорт продовольствия из Японии в Россию упал на 33,3%.

https://ria.ru/20220316/ekonomika-1778429047.html

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экономика, япония, россия, в мире