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Импорт товаров из России в Японию увеличился на 68,5 процента - РИА Новости, 20.04.2022
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Импорт товаров из России в Японию увеличился на 68,5 процента
Импорт товаров из России в Японию увеличился на 68,5 процента - РИА Новости, 20.04.2022
Импорт товаров из России в Японию увеличился на 68,5 процента
Товарооборот между Японией и Россией в 2021 финансовом году, завершившемся 31 марта 2022 года, существенно увеличился по сравнению с показателями годом ранее. В РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T04:40
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экономика
япония
россия
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Товарооборот между Японией и Россией в 2021 финансовом году, завершившемся 31 марта 2022 года, существенно увеличился по сравнению с показателями годом ранее. В частности, экспорт японских товаров в РФ увеличился на 37,4%, а импорт из России вырос на 68,5%, свидетельствуют данные японского министерства финансов.Так, объем экспорта из Японии в Россию с апреля 2021 года по март 2022 года включительно составил 872,69 миллиарда иен (6,75 миллиарда долларов), а объем импорта – 1,83 триллиона иен (14,15 миллиарда долларов).Среди импортируемых из России товаров за 2021 финансовый год наибольший рост объемов наблюдается в таких позициях, как минеральное топливо (увеличение на 86,2%), сырье (увеличение на 78,9%), продовольствие (увеличение на 59,7%). Кроме этого, за прошедший финансовый год значительно вырос объем импорта различного машинного оборудования.Увеличение экспорта в 2021 финансовом году наблюдается в таких сферах, как химикаты (рост на 29,2%), машинное оборудование общего назначения (рост на 48%) и транспортное оборудование, включая автомобили и запчасти (рост на 41,3%). Вместе с этим, в прошлом финансовом году экспорт продовольствия из Японии в Россию упал на 33,3%.
https://ria.ru/20220316/ekonomika-1778429047.html
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экономика, япония, россия, в мире
04:40 20.04.2022
 
Импорт товаров из России в Японию увеличился на 68,5 процента

Импорт товаров из России в Японию в 2021 финансовом году увеличился на 68,5 процента

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на Токио
Вид на Токио - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ТОКИО, 20 апр – РИА Новости. Товарооборот между Японией и Россией в 2021 финансовом году, завершившемся 31 марта 2022 года, существенно увеличился по сравнению с показателями годом ранее. В частности, экспорт японских товаров в РФ увеличился на 37,4%, а импорт из России вырос на 68,5%, свидетельствуют данные японского министерства финансов.
Так, объем экспорта из Японии в Россию с апреля 2021 года по март 2022 года включительно составил 872,69 миллиарда иен (6,75 миллиарда долларов), а объем импорта – 1,83 триллиона иен (14,15 миллиарда долларов).
Среди импортируемых из России товаров за 2021 финансовый год наибольший рост объемов наблюдается в таких позициях, как минеральное топливо (увеличение на 86,2%), сырье (увеличение на 78,9%), продовольствие (увеличение на 59,7%). Кроме этого, за прошедший финансовый год значительно вырос объем импорта различного машинного оборудования.
Увеличение экспорта в 2021 финансовом году наблюдается в таких сферах, как химикаты (рост на 29,2%), машинное оборудование общего назначения (рост на 48%) и транспортное оборудование, включая автомобили и запчасти (рост на 41,3%). Вместе с этим, в прошлом финансовом году экспорт продовольствия из Японии в Россию упал на 33,3%.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 13:09
Япония лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле
 
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