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Путина насторожила популярность компьютерных игр - РИА Новости, 20.04.2022
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Путина насторожила популярность компьютерных игр
Путина насторожила популярность компьютерных игр - РИА Новости, 20.04.2022
Путина насторожила популярность компьютерных игр
Президент России Владимир Путин рассказал, что его настораживает более высокая востребованность компьютерных игр, чем книг и музыки. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:08
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общество
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его настораживает более высокая востребованность компьютерных игр, чем книг и музыки."Настораживает, что игры более востребованы, чем книги и музыка", - сказал президент в ходе общения с IT-специалистом на на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
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общество, технологии, владимир путин
15:08 20.04.2022 (обновлено: 15:41 20.04.2022)
 
Путина насторожила популярность компьютерных игр

Президент Путин: настораживает, что компьютерные игры более востребованы, чем книги

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКиберспорт
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его настораживает более высокая востребованность компьютерных игр, чем книг и музыки.
"Настораживает, что игры более востребованы, чем книги и музыка", - сказал президент в ходе общения с IT-специалистом на на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
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