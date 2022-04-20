https://ria.ru/20220420/igry-1784502564.html

Путина насторожила популярность компьютерных игр

Путина насторожила популярность компьютерных игр - РИА Новости, 20.04.2022

Путина насторожила популярность компьютерных игр

Президент России Владимир Путин рассказал, что его настораживает более высокая востребованность компьютерных игр, чем книг и музыки. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:08

2022-04-20T15:08

2022-04-20T15:41

общество

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его настораживает более высокая востребованность компьютерных игр, чем книг и музыки."Настораживает, что игры более востребованы, чем книги и музыка", - сказал президент в ходе общения с IT-специалистом на на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".

https://ria.ru/20220314/videokarta-1778040049.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, владимир путин