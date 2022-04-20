https://ria.ru/20220420/igry-1784502564.html
Путина насторожила популярность компьютерных игр
Путина насторожила популярность компьютерных игр - РИА Новости, 20.04.2022
Путина насторожила популярность компьютерных игр
Президент России Владимир Путин рассказал, что его настораживает более высокая востребованность компьютерных игр, чем книг и музыки. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:08
2022-04-20T15:08
2022-04-20T15:41
общество
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что его настораживает более высокая востребованность компьютерных игр, чем книг и музыки."Настораживает, что игры более востребованы, чем книги и музыка", - сказал президент в ходе общения с IT-специалистом на на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
https://ria.ru/20220314/videokarta-1778040049.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, владимир путин
15:08 20.04.2022 (обновлено: 15:41 20.04.2022)
Путина насторожила популярность компьютерных игр
Президент Путин: настораживает, что компьютерные игры более востребованы, чем книги