https://ria.ru/20220420/guterresh-1784575413.html
Генсек ООН передал в постпредство России просьбу принять его в Москве
Генсек ООН передал в постпредство России просьбу принять его в Москве - РИА Новости, 20.04.2022
Генсек ООН передал в постпредство России просьбу принять его в Москве
Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве для обсуждения ситуации на Украине, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:27
2022-04-20T19:27
2022-04-20T19:40
в мире
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
владимир путин
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оон
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ООН, 20 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве для обсуждения ситуации на Украине, сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Вчера вечером были переданы письма в постпредство РФ и Украины при ООН. В этих письмах генсек просит президента РФ Владимира Путина принять его в Москве и президента Владимира Зеленского принять его в Киеве", - сказал Дюжаррик.По его словам, генсек хотел бы обсудить срочные шаги для установления мира на Украине, а также поговорить о будущем мультилатерализма.
https://ria.ru/20220420/peremirie-1784561325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, оон
19:27 20.04.2022 (обновлено: 19:40 20.04.2022)
Генсек ООН передал в постпредство России просьбу принять его в Москве
Генсек ООН Гутерреш передал в постпредство России просьбу принять его в Москве