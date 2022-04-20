Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН передал в постпредство России просьбу принять его в Москве - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/guterresh-1784575413.html
Генсек ООН передал в постпредство России просьбу принять его в Москве
Генсек ООН передал в постпредство России просьбу принять его в Москве - РИА Новости, 20.04.2022
Генсек ООН передал в постпредство России просьбу принять его в Москве
Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве для обсуждения ситуации на Украине, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:27
2022-04-20T19:40
в мире
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
владимир путин
владимир зеленский
украина
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_dcbae7c3585b6ad2f20cbbf7d9044d88.jpg
ООН, 20 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве для обсуждения ситуации на Украине, сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Вчера вечером были переданы письма в постпредство РФ и Украины при ООН. В этих письмах генсек просит президента РФ Владимира Путина принять его в Москве и президента Владимира Зеленского принять его в Киеве", - сказал Дюжаррик.По его словам, генсек хотел бы обсудить срочные шаги для установления мира на Украине, а также поговорить о будущем мультилатерализма.
https://ria.ru/20220420/peremirie-1784561325.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_373:0:3102:2047_1920x0_80_0_0_4ef65aede39c92bb0613e9e9c4e66e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, оон
19:27 20.04.2022 (обновлено: 19:40 20.04.2022)
 
Генсек ООН передал в постпредство России просьбу принять его в Москве

Генсек ООН Гутерреш передал в постпредство России просьбу принять его в Москве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве для обсуждения ситуации на Украине, сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Вчера вечером были переданы письма в постпредство РФ и Украины при ООН. В этих письмах генсек просит президента РФ Владимира Путина принять его в Москве и президента Владимира Зеленского принять его в Киеве", - сказал Дюжаррик.
По его словам, генсек хотел бы обсудить срочные шаги для установления мира на Украине, а также поговорить о будущем мультилатерализма.
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 18:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина согласилась на предложение ООН о пасхальном перемирии
 
В миреАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала