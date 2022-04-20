https://ria.ru/20220420/guterresh-1784575413.html

Генсек ООН передал в постпредство России просьбу принять его в Москве

Генсек ООН передал в постпредство России просьбу принять его в Москве - РИА Новости, 20.04.2022

Генсек ООН передал в постпредство России просьбу принять его в Москве

Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве для обсуждения ситуации на Украине, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:27

2022-04-20T19:27

2022-04-20T19:40

в мире

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

владимир путин

владимир зеленский

украина

россия

оон

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ООН, 20 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве для обсуждения ситуации на Украине, сообщил на брифинге официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик."Вчера вечером были переданы письма в постпредство РФ и Украины при ООН. В этих письмах генсек просит президента РФ Владимира Путина принять его в Москве и президента Владимира Зеленского принять его в Киеве", - сказал Дюжаррик.По его словам, генсек хотел бы обсудить срочные шаги для установления мира на Украине, а также поговорить о будущем мультилатерализма.

https://ria.ru/20220420/peremirie-1784561325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия, оон