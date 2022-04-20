https://ria.ru/20220420/gospital-1784471706.html
Кремль сообщит, когда Путин посетит российских военных в госпиталях
Кремль сообщит, когда Путин посетит российских военных в госпиталях - РИА Новости, 20.04.2022
Кремль сообщит, когда Путин посетит российских военных в госпиталях
В Кремле сообщат, когда придет время, о посещении президентом России Владимиром Путиным российских военных в госпиталях, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:12
2022-04-20T13:12
2022-04-20T13:17
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Кремле сообщат, когда придет время, о посещении президентом России Владимиром Путиным российских военных в госпиталях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы сообщим, когда придет время", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не собирается ли президент посетить московские госпитали и пообщаться с военными.
https://ria.ru/20220405/bezrukov-1781921372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, общество
13:12 20.04.2022 (обновлено: 13:17 20.04.2022)
Кремль сообщит, когда Путин посетит российских военных в госпиталях
Кремль сообщит о посещении Путиным российских военных в госпиталях, когда придет время