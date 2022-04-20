https://ria.ru/20220420/gospital-1784471706.html

Кремль сообщит, когда Путин посетит российских военных в госпиталях

Кремль сообщит, когда Путин посетит российских военных в госпиталях - РИА Новости, 20.04.2022

Кремль сообщит, когда Путин посетит российских военных в госпиталях

В Кремле сообщат, когда придет время, о посещении президентом России Владимиром Путиным российских военных в госпиталях, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:12

2022-04-20T13:12

2022-04-20T13:17

владимир путин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. В Кремле сообщат, когда придет время, о посещении президентом России Владимиром Путиным российских военных в госпиталях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы сообщим, когда придет время", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не собирается ли президент посетить московские госпитали и пообщаться с военными.

https://ria.ru/20220405/bezrukov-1781921372.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, дмитрий песков, общество