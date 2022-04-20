https://ria.ru/20220420/glavvrach-1784583838.html
В России есть годовой запас лекарств, заявил Проценко
В России есть годовой запас лекарств, заявил Проценко - РИА Новости, 20.04.2022
В России есть годовой запас лекарств, заявил Проценко
Ситуация по обеспечению лекарствами требует контроля, но она стабильна, на сегодняшний день в России есть запас лекарственных препаратов и расходных материалов... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:21
2022-04-20T20:21
2022-04-20T20:21
денис проценко
общество
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9239f413063c691e95dd5f26f2c0b01e.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ситуация по обеспечению лекарствами требует контроля, но она стабильна, на сегодняшний день в России есть запас лекарственных препаратов и расходных материалов на год, сообщил глава комиссии партии "Единая Россия" по здравоохранению, главный врач больницы в столичном районе Коммунарка Денис Проценко, чьи слова приводит пресс-служба "Единой России".Он подчеркнул уникальность площадки, где "вопросы импортозамещения лекарств обсуждают представители пациентского сообщества, зарубежных и отечественных производителей, Минздрава и других ведомств, которые отвечают на те вопросы, которые беспокоят наше медицинское сообщество, с сообществом фармакологических производителей и производителей техники".
https://ria.ru/20220420/lekarstva-1784572176.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_176:225:2607:2048_1920x0_80_0_0_a164feabada2b10d3f1bccff94f3fe35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, общество, здоровье - общество, россия
В России есть годовой запас лекарств, заявил Проценко
Главврач больницы в Коммунарке Проценко: в России есть годовой запас лекарств