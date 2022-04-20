https://ria.ru/20220420/glavvrach-1784583838.html

В России есть годовой запас лекарств, заявил Проценко

В России есть годовой запас лекарств, заявил Проценко - РИА Новости, 20.04.2022

В России есть годовой запас лекарств, заявил Проценко

Ситуация по обеспечению лекарствами требует контроля, но она стабильна, на сегодняшний день в России есть запас лекарственных препаратов и расходных материалов... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:21

2022-04-20T20:21

2022-04-20T20:21

денис проценко

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ситуация по обеспечению лекарствами требует контроля, но она стабильна, на сегодняшний день в России есть запас лекарственных препаратов и расходных материалов на год, сообщил глава комиссии партии "Единая Россия" по здравоохранению, главный врач больницы в столичном районе Коммунарка Денис Проценко, чьи слова приводит пресс-служба "Единой России".Он подчеркнул уникальность площадки, где "вопросы импортозамещения лекарств обсуждают представители пациентского сообщества, зарубежных и отечественных производителей, Минздрава и других ведомств, которые отвечают на те вопросы, которые беспокоят наше медицинское сообщество, с сообществом фармакологических производителей и производителей техники".

https://ria.ru/20220420/lekarstva-1784572176.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

денис проценко, общество, здоровье - общество, россия