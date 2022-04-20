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В России есть годовой запас лекарств, заявил Проценко - РИА Новости, 20.04.2022
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В России есть годовой запас лекарств, заявил Проценко
В России есть годовой запас лекарств, заявил Проценко - РИА Новости, 20.04.2022
В России есть годовой запас лекарств, заявил Проценко
Ситуация по обеспечению лекарствами требует контроля, но она стабильна, на сегодняшний день в России есть запас лекарственных препаратов и расходных материалов... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:21
2022-04-20T20:21
денис проценко
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ситуация по обеспечению лекарствами требует контроля, но она стабильна, на сегодняшний день в России есть запас лекарственных препаратов и расходных материалов на год, сообщил глава комиссии партии "Единая Россия" по здравоохранению, главный врач больницы в столичном районе Коммунарка Денис Проценко, чьи слова приводит пресс-служба "Единой России".Он подчеркнул уникальность площадки, где "вопросы импортозамещения лекарств обсуждают представители пациентского сообщества, зарубежных и отечественных производителей, Минздрава и других ведомств, которые отвечают на те вопросы, которые беспокоят наше медицинское сообщество, с сообществом фармакологических производителей и производителей техники".
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денис проценко, общество, здоровье - общество, россия
20:21 20.04.2022
 
В России есть годовой запас лекарств, заявил Проценко

Главврач больницы в Коммунарке Проценко: в России есть годовой запас лекарств

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ситуация по обеспечению лекарствами требует контроля, но она стабильна, на сегодняшний день в России есть запас лекарственных препаратов и расходных материалов на год, сообщил глава комиссии партии "Единая Россия" по здравоохранению, главный врач больницы в столичном районе Коммунарка Денис Проценко, чьи слова приводит пресс-служба "Единой России".
"Ситуация требует контроля, но она совершенно стабильная. Министерство подтверждает, что на сегодняшний день у нас есть 12-месячный запас лекарственных препаратов и расходных материалов", - отметил Проценко по итогам заседания комиссии.
Он подчеркнул уникальность площадки, где "вопросы импортозамещения лекарств обсуждают представители пациентского сообщества, зарубежных и отечественных производителей, Минздрава и других ведомств, которые отвечают на те вопросы, которые беспокоят наше медицинское сообщество, с сообществом фармакологических производителей и производителей техники".
Посетительница на кассе в аптеке Новосибирская аптечная сеть - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Денис ПроценкоОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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