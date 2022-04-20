Минобороны Германии сократило список вооружений для Украины, сообщили СМИ
Bild: Минобороны Германии в два раза сократило экспортный список вооружений для Украины
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСклад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции
Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. В минобороны ФРГ был в два раза сокращен возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким ВПК, все позиции по поставкам тяжелого вооружения вычеркнуты, сообщил таблоид Bild, указав, что в его распоряжении есть копия итогового документа.
По информации таблоида, изменения внесены "как обычно, по настоянию ведомства канцлера" ФРГ. Ранее германский ВПК выразил готовность "поставить многие из отмененных вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе", пишет издание.
В итоге список, изначально представленный украинской стороной, был сокращен с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались три позиции, в том числе с указанием возможных альтернатив, пишет Bild.