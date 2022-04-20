https://ria.ru/20220420/germaniya-1784599115.html

Минобороны Германии сократило список вооружений для Украины, сообщили СМИ

Минобороны Германии сократило список вооружений для Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2022

Минобороны Германии сократило список вооружений для Украины, сообщили СМИ

В минобороны ФРГ был в два раза сокращен возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким ВПК, все позиции по поставкам тяжелого... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T22:11

2022-04-20T22:11

2022-04-20T22:11

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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. В минобороны ФРГ был в два раза сокращен возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким ВПК, все позиции по поставкам тяжелого вооружения вычеркнуты, сообщил таблоид Bild, указав, что в его распоряжении есть копия итогового документа.По информации таблоида, изменения внесены "как обычно, по настоянию ведомства канцлера" ФРГ. Ранее германский ВПК выразил готовность "поставить многие из отмененных вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе", пишет издание.В итоге список, изначально представленный украинской стороной, был сокращен с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались три позиции, в том числе с указанием возможных альтернатив, пишет Bild.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, киев