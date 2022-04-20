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Минобороны Германии сократило список вооружений для Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/germaniya-1784599115.html
Минобороны Германии сократило список вооружений для Украины, сообщили СМИ
Минобороны Германии сократило список вооружений для Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.04.2022
Минобороны Германии сократило список вооружений для Украины, сообщили СМИ
В минобороны ФРГ был в два раза сокращен возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким ВПК, все позиции по поставкам тяжелого... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T22:11
2022-04-20T22:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
киев
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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. В минобороны ФРГ был в два раза сокращен возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким ВПК, все позиции по поставкам тяжелого вооружения вычеркнуты, сообщил таблоид Bild, указав, что в его распоряжении есть копия итогового документа.По информации таблоида, изменения внесены "как обычно, по настоянию ведомства канцлера" ФРГ. Ранее германский ВПК выразил готовность "поставить многие из отмененных вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе", пишет издание.В итоге список, изначально представленный украинской стороной, был сокращен с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались три позиции, в том числе с указанием возможных альтернатив, пишет Bild.
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в мире, германия, киев
22:11 20.04.2022
 
Минобороны Германии сократило список вооружений для Украины, сообщили СМИ

Bild: Минобороны Германии в два раза сократило экспортный список вооружений для Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСклад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции
Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. В минобороны ФРГ был в два раза сокращен возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким ВПК, все позиции по поставкам тяжелого вооружения вычеркнуты, сообщил таблоид Bild, указав, что в его распоряжении есть копия итогового документа.
По информации таблоида, изменения внесены "как обычно, по настоянию ведомства канцлера" ФРГ. Ранее германский ВПК выразил готовность "поставить многие из отмененных вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе", пишет издание.
В итоге список, изначально представленный украинской стороной, был сокращен с 48 до 24 страниц. Из 15 видов вооружений, о поставках которых просил Киев, в итоговом документе остались три позиции, в том числе с указанием возможных альтернатив, пишет Bild.
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СМИ: Германия предоставит Украине боеприпасы для тяжелой артиллерии
 
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