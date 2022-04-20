20:22 20.04.2022 (обновлено: 21:03 20.04.2022)
"Это ваши проблемы". В Британии предложили наказать Германию из-за России
The Telegraph: Запад должен наказать Германию за покупку российского газа
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Обозреватель издания The Telegraph Мэттью Линн заявил о необходимости наложить санкции на Германию за импорт российского газа.
"Германия изучила вопрос и решила, что прекращение поставок из России слишком дорого обойдется экономике страны. Это абсолютно неприемлемо. Если немцы не хотят идти на жертвы, это их проблемы. <…> Несомненно, близок момент для введения ограничительных мер против Берлина", — уверен Линн.
Как считает колумнист, Запад должен отказаться от продукции немецкой промышленности, автомобилей, химикатов, станков и электрооборудования, если эта страна продолжит покупать газ у России.
"Хотя Германия и входит в число мощнейших экономик мира, мы сможем заменить ее товары: машины будем завозить из Франции и Японии, химикаты — из Южной Кореи или США", — подытожил автор.
После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.