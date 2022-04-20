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"Это ваши проблемы". В Британии предложили наказать Германию из-за России - РИА Новости, 20.04.2022
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"Это ваши проблемы". В Британии предложили наказать Германию из-за России
"Это ваши проблемы". В Британии предложили наказать Германию из-за России - РИА Новости, 20.04.2022
"Это ваши проблемы". В Британии предложили наказать Германию из-за России
Обозреватель издания The Telegraph Мэттью Линн заявил о необходимости наложить санкции на Германию за импорт российского газа. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:22
2022-04-20T21:03
политика
россия
санкции в отношении россии
германия
великобритания
сша
япония
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Обозреватель издания The Telegraph Мэттью Линн заявил о необходимости наложить санкции на Германию за импорт российского газа.По мнению британского журналиста, Берлин обязан отказаться от покупки энергоносителей у Москвы, поскольку это ежедневно пополняет ее бюджет на 800 миллионов евро."Германия изучила вопрос и решила, что прекращение поставок из России слишком дорого обойдется экономике страны. Это абсолютно неприемлемо. Если немцы не хотят идти на жертвы, это их проблемы. &lt;…&gt; Несомненно, близок момент для введения ограничительных мер против Берлина", — уверен Линн.Как считает колумнист, Запад должен отказаться от продукции немецкой промышленности, автомобилей, химикатов, станков и электрооборудования, если эта страна продолжит покупать газ у России.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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политика, россия, санкции в отношении россии, германия, великобритания, сша, япония
20:22 20.04.2022 (обновлено: 21:03 20.04.2022)
 
"Это ваши проблемы". В Британии предложили наказать Германию из-за России

The Telegraph: Запад должен наказать Германию за покупку российского газа

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Обозреватель издания The Telegraph Мэттью Линн заявил о необходимости наложить санкции на Германию за импорт российского газа.
По мнению британского журналиста, Берлин обязан отказаться от покупки энергоносителей у Москвы, поскольку это ежедневно пополняет ее бюджет на 800 миллионов евро.
Движение автотранспорта по улице Большой Дорогомиловской в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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"Германия изучила вопрос и решила, что прекращение поставок из России слишком дорого обойдется экономике страны. Это абсолютно неприемлемо. Если немцы не хотят идти на жертвы, это их проблемы. <…> Несомненно, близок момент для введения ограничительных мер против Берлина", — уверен Линн.
Как считает колумнист, Запад должен отказаться от продукции немецкой промышленности, автомобилей, химикатов, станков и электрооборудования, если эта страна продолжит покупать газ у России.

"Хотя Германия и входит в число мощнейших экономик мира, мы сможем заменить ее товары: машины будем завозить из Франции и Японии, химикаты — из Южной Кореи или США", — подытожил автор.

После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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