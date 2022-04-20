https://ria.ru/20220420/germaniya-1784584026.html

"Это ваши проблемы". В Британии предложили наказать Германию из-за России

"Это ваши проблемы". В Британии предложили наказать Германию из-за России - РИА Новости, 20.04.2022

"Это ваши проблемы". В Британии предложили наказать Германию из-за России

Обозреватель издания The Telegraph Мэттью Линн заявил о необходимости наложить санкции на Германию за импорт российского газа. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:22

2022-04-20T20:22

2022-04-20T21:03

политика

россия

санкции в отношении россии

германия

великобритания

сша

япония

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Обозреватель издания The Telegraph Мэттью Линн заявил о необходимости наложить санкции на Германию за импорт российского газа.По мнению британского журналиста, Берлин обязан отказаться от покупки энергоносителей у Москвы, поскольку это ежедневно пополняет ее бюджет на 800 миллионов евро."Германия изучила вопрос и решила, что прекращение поставок из России слишком дорого обойдется экономике страны. Это абсолютно неприемлемо. Если немцы не хотят идти на жертвы, это их проблемы. <…> Несомненно, близок момент для введения ограничительных мер против Берлина", — уверен Линн.Как считает колумнист, Запад должен отказаться от продукции немецкой промышленности, автомобилей, химикатов, станков и электрооборудования, если эта страна продолжит покупать газ у России.После начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины Соединенные Штаты и Евросоюз усилили санкционное давление на Россию. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от энергоресурсов Москвы. Все это уже обернулось экономическими проблемами для Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты. В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220420/plany-1784553003.html

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784525502.html

россия

германия

великобритания

сша

япония

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, санкции в отношении россии, германия, великобритания, сша, япония