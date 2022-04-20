Поставки оружия Киеву не делают Германию стороной конфликта, заявила Бербок
Глава МИД Германии Бербок: поставки оружия Киеву не делают страну стороной конфликта
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Германия поддерживает страны Восточной Европы в поставках советского оружия Украине, такие поставки не делают страну стороной конфликта, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Мы поддерживаем тех партнеров, которые могут оперативно поставлять вооружения советского производства. Мы гарантируем в этом случае возмещение (выбывшего оружия), чтобы эти поставки могли осуществляться быстро этими странами. При этом я хочу четко констатировать, что мы в правительстве едины в том, что мы поставками оружия не станем стороной конфликта", - сказала Бербок на пресс-конференции в Риге, трансляцию которой вел МИД Германии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.