https://ria.ru/20220420/genkonsulstvo-1784451200.html

В Клайпеде закрылось российское генконсульство

В Клайпеде закрылось российское генконсульство - РИА Новости, 20.04.2022

В Клайпеде закрылось российское генконсульство

Генеральное консульство России в Клайпеде закрылось, говорится в объявлении, опубликованном на официальном портале генконсульства РФ. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:55

2022-04-20T11:55

2022-04-20T11:55

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клайпеда

литва

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Генеральное консульство России в Клайпеде закрылось, говорится в объявлении, опубликованном на официальном портале генконсульства РФ."Генеральное консульство России в Клайпеде закрыто", - говорится на главной странице официального сайта генконсульства.Литва в начале апреля предписала российскому послу покинуть страну и постановила закрыть консульство России в Клайпеде, его сотрудников также обязали выехать из Литвы. Временный поверенный в делах России 4 апреля был вызван в МИД Литвы, ему сообщили о принятом Вильнюсом решении понизить уровень дипотношений между двумя странами.

https://ria.ru/20220420/tranzit-1784402120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, клайпеда, литва