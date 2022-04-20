https://ria.ru/20220420/genkonsulstvo-1784451200.html
В Клайпеде закрылось российское генконсульство
В Клайпеде закрылось российское генконсульство - РИА Новости, 20.04.2022
В Клайпеде закрылось российское генконсульство
Генеральное консульство России в Клайпеде закрылось, говорится в объявлении, опубликованном на официальном портале генконсульства РФ. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:55
2022-04-20T11:55
2022-04-20T11:55
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Генеральное консульство России в Клайпеде закрылось, говорится в объявлении, опубликованном на официальном портале генконсульства РФ."Генеральное консульство России в Клайпеде закрыто", - говорится на главной странице официального сайта генконсульства.Литва в начале апреля предписала российскому послу покинуть страну и постановила закрыть консульство России в Клайпеде, его сотрудников также обязали выехать из Литвы. Временный поверенный в делах России 4 апреля был вызван в МИД Литвы, ему сообщили о принятом Вильнюсом решении понизить уровень дипотношений между двумя странами.
https://ria.ru/20220420/tranzit-1784402120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, клайпеда, литва
В Клайпеде закрылось российское генконсульство
В литовской Клайпеде закрылось российское генконсульство