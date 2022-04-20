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В Клайпеде закрылось российское генконсульство - РИА Новости, 20.04.2022
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В Клайпеде закрылось российское генконсульство
В Клайпеде закрылось российское генконсульство - РИА Новости, 20.04.2022
В Клайпеде закрылось российское генконсульство
Генеральное консульство России в Клайпеде закрылось, говорится в объявлении, опубликованном на официальном портале генконсульства РФ. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:55
2022-04-20T11:55
в мире
россия
клайпеда
литва
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Генеральное консульство России в Клайпеде закрылось, говорится в объявлении, опубликованном на официальном портале генконсульства РФ."Генеральное консульство России в Клайпеде закрыто", - говорится на главной странице официального сайта генконсульства.Литва в начале апреля предписала российскому послу покинуть страну и постановила закрыть консульство России в Клайпеде, его сотрудников также обязали выехать из Литвы. Временный поверенный в делах России 4 апреля был вызван в МИД Литвы, ему сообщили о принятом Вильнюсом решении понизить уровень дипотношений между двумя странами.
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в мире, россия, клайпеда, литва
11:55 20.04.2022
 
В Клайпеде закрылось российское генконсульство

В литовской Клайпеде закрылось российское генконсульство

© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в КлайпедеГенеральное консульство Российской Федерации в Клайпеде
Генеральное консульство Российской Федерации в Клайпеде - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в Клайпеде
Генеральное консульство Российской Федерации в Клайпеде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Генеральное консульство России в Клайпеде закрылось, говорится в объявлении, опубликованном на официальном портале генконсульства РФ.
"Генеральное консульство России в Клайпеде закрыто", - говорится на главной странице официального сайта генконсульства.
Литва в начале апреля предписала российскому послу покинуть страну и постановила закрыть консульство России в Клайпеде, его сотрудников также обязали выехать из Литвы. Временный поверенный в делах России 4 апреля был вызван в МИД Литвы, ему сообщили о принятом Вильнюсом решении понизить уровень дипотношений между двумя странами.
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
03:21
В Калининграде рассказали о ситуации с транзитом через Литву
 
В миреРоссияКлайпедаЛитва
 
 
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