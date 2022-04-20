В Молдавии раскритиковали "Газпром" из-за отсутствия ответа по аудиту долга
Вице-премьер Молдавии Спыну назвал поведение "Газпрома" по аудиту долга недружественным
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну считает, что отсутствие ответа "Газпрома" на просьбу об отсрочке аудита долга "Молдовагаза" - это неоправданное и недружественное поведение.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке, но ответа не получило.
"Я считаю отсутствие ответа от "Газпрома" неоправданным и недружественным. Я думаю, что серьезный коммерческий партнер заранее высказывает свои намерения. Предполагаю, что нас хотят довести до ситуации, когда приходит последний день срока и у нас нет ответа", - заявил Спыну.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.