https://ria.ru/20220420/gaz-1784547760.html
Германия заявила о желании отказаться от импорта газа из России
Германия заявила о желании отказаться от импорта газа из России - РИА Новости, 20.04.2022
Германия заявила о желании отказаться от импорта газа из России
Германия хочет как можно скорее отказаться от российского газа, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:27
2022-04-20T17:27
2022-04-20T18:27
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природный газ
мид германии
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БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Германия хочет как можно скорее отказаться от российского газа, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии."Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России прежде всего в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра", — сказала она.По словам министра, в прошлом Берлин "допустил ошибки" в вопросе сотрудничества с Россией в области энергетики, однако "прошлого не вернешь"."Германия полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к конце года мы придем к нулю", — отметила Бербок. Утверждается, что процесс проходит в рамках "общей европейской дорожной карты".
https://ria.ru/20220420/gaz-1784446600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, германия, европа, евросоюз, в мире, природный газ, мид германии, анналена бербок
17:27 20.04.2022 (обновлено: 18:27 20.04.2022)
Германия заявила о желании отказаться от импорта газа из России
Глава МИД Германии Бербок заявила о желании страны отказаться от импорта газа из России
БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Германия хочет как можно скорее отказаться от российского газа, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии.
"Безопасность в Европе
означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России
прежде всего в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра", — сказала она.
По словам министра, в прошлом Берлин "допустил ошибки" в вопросе сотрудничества с Россией в области энергетики, однако "прошлого не вернешь".
"Германия полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к конце года мы придем к нулю", — отметила Бербок.
Утверждается, что процесс проходит в рамках "общей европейской дорожной карты".