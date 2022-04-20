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Германия заявила о желании отказаться от импорта газа из России - РИА Новости, 20.04.2022
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Германия заявила о желании отказаться от импорта газа из России
Германия заявила о желании отказаться от импорта газа из России - РИА Новости, 20.04.2022
Германия заявила о желании отказаться от импорта газа из России
Германия хочет как можно скорее отказаться от российского газа, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:27
2022-04-20T18:27
россия
экономика
германия
европа
евросоюз
в мире
природный газ
мид германии
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БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Германия хочет как можно скорее отказаться от российского газа, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии."Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России прежде всего в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра", — сказала она.По словам министра, в прошлом Берлин "допустил ошибки" в вопросе сотрудничества с Россией в области энергетики, однако "прошлого не вернешь"."Германия полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к конце года мы придем к нулю", — отметила Бербок. Утверждается, что процесс проходит в рамках "общей европейской дорожной карты".
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россия, экономика, германия, европа, евросоюз, в мире, природный газ, мид германии, анналена бербок
17:27 20.04.2022 (обновлено: 18:27 20.04.2022)
 
Германия заявила о желании отказаться от импорта газа из России

Глава МИД Германии Бербок заявила о желании страны отказаться от импорта газа из России

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Германия хочет как можно скорее отказаться от российского газа, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии.
"Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России прежде всего в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра", — сказала она.
По словам министра, в прошлом Берлин "допустил ошибки" в вопросе сотрудничества с Россией в области энергетики, однако "прошлого не вернешь".
"Германия полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к конце года мы придем к нулю", — отметила Бербок.
Утверждается, что процесс проходит в рамках "общей европейской дорожной карты".
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
11:42
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РоссияЭкономикаГерманияЕвропаЕвросоюзВ миреПриродный газМИД ГерманииАнналена Бербок
 
 
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