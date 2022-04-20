https://ria.ru/20220420/gaz-1784547760.html

Германия заявила о желании отказаться от импорта газа из России

Германия заявила о желании отказаться от импорта газа из России - РИА Новости, 20.04.2022

Германия заявила о желании отказаться от импорта газа из России

Германия хочет как можно скорее отказаться от российского газа, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:27

2022-04-20T17:27

2022-04-20T18:27

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БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Германия хочет как можно скорее отказаться от российского газа, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии."Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России прежде всего в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра", — сказала она.По словам министра, в прошлом Берлин "допустил ошибки" в вопросе сотрудничества с Россией в области энергетики, однако "прошлого не вернешь"."Германия полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к конце года мы придем к нулю", — отметила Бербок. Утверждается, что процесс проходит в рамках "общей европейской дорожной карты".

https://ria.ru/20220420/gaz-1784446600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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