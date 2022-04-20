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Молдавия выделила 150 миллионов евро, чтобы создать запасы природного газа - РИА Новости, 20.04.2022
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Молдавия выделила 150 миллионов евро, чтобы создать запасы природного газа
Молдавия выделила 150 миллионов евро, чтобы создать запасы природного газа - РИА Новости, 20.04.2022
Молдавия выделила 150 миллионов евро, чтобы создать запасы природного газа
Молдавия выделила 150 миллионов евро, чтобы создать запас природного газа в течение лета, заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:08
2022-04-20T12:08
молдавия
газпром
молдовагаз
украина
в мире
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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Молдавия выделила 150 миллионов евро, чтобы создать запас природного газа в течение лета, заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, однако правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке."Мы продолжим работать, чтобы обеспечить безопасность энергетического сектора. Мы выделили 150 миллионов евро для создания запасов природного газа этим летом", - заявил Спыну.Он добавил, что власти взяли кредит на 200 миллионов евро, чтобы повысить энергоэффективность зданий - больниц, детских садов, школ."Молдавия будет обеспечена газом и электроэнергией, каким бы ни был результат ситуации с "Газпромом". Кроме того, хочу заверить, что мы не планируем повышать тариф на газ", - добавил Спыну."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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молдавия, газпром, молдовагаз, украина, в мире
12:08 20.04.2022
 
Молдавия выделила 150 миллионов евро, чтобы создать запасы природного газа

Вице-премьер Спыну: Молдавия выделила 150 миллионов евро на запасы природного газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Молдавия выделила 150 миллионов евро, чтобы создать запас природного газа в течение лета, заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, однако правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке.
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"Мы продолжим работать, чтобы обеспечить безопасность энергетического сектора. Мы выделили 150 миллионов евро для создания запасов природного газа этим летом", - заявил Спыну.
Он добавил, что власти взяли кредит на 200 миллионов евро, чтобы повысить энергоэффективность зданий - больниц, детских садов, школ.
"Молдавия будет обеспечена газом и электроэнергией, каким бы ни был результат ситуации с "Газпромом". Кроме того, хочу заверить, что мы не планируем повышать тариф на газ", - добавил Спыну.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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