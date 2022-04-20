Молдавия заявила о готовности закупать газ на международном рынке
Вице-премьер Молдавии Спыну заявил, что страна готова закупать газ на международном рынке
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 апр — РИА Новости. Молдавия готова закупать газ на международном рынке, если "Газпром" с 1 мая прекратит поставки этого сырья, заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Спыну сообщал, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, однако правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке.
"После множества писем, отправленных правительством и "Молдовагазом" "Газпрому" с просьбой отсрочить проведение аудита, мы так и не получили ответ. Мы подготовились к любому сценарию и обеспечили альтернативу, чтобы люди не пострадали. Сейчас компания Energocom оценивает международных трейдеров, которые могут стать потенциальными поставщиками газа в Молдавию, семь компаний выразили готовность поставлять газ, некоторые из них уже делали это в октябре прошлого года", - заявил Спыну.
Госкомпания Energocom отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией. При этом, как сообщал глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, правительство поручило Energocom в экстренных случаях закупать газ. Прошлой осенью компания уже проводила несколько тендеров для закупки небольших партий газа.
Также, по словам Спыну, Молдавия экономит газ, часть госпредприятий перешла на мазут. У страны есть запас в 24 миллиона кубометров газа — этого хватит, чтобы покрыть 57% спроса, если поставки из РФ прекратятся, заключил он.