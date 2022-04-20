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Молдавия заявила о готовности закупать газ на международном рынке - РИА Новости, 20.04.2022
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Молдавия заявила о готовности закупать газ на международном рынке
Молдавия заявила о готовности закупать газ на международном рынке - РИА Новости, 20.04.2022
Молдавия заявила о готовности закупать газ на международном рынке
Молдавия готова закупать газ на международном рынке, если "Газпром" с 1 мая прекратит поставки этого сырья, заявил на брифинге вице-премьер, министр... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:42
2022-04-20T11:42
экономика
молдавия
россия
газпром
молдовагаз
украина
в мире
природный газ
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КИШИНЕВ, 20 апр — РИА Новости. Молдавия готова закупать газ на международном рынке, если "Газпром" с 1 мая прекратит поставки этого сырья, заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Спыну сообщал, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, однако правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке."После множества писем, отправленных правительством и "Молдовагазом" "Газпрому" с просьбой отсрочить проведение аудита, мы так и не получили ответ. Мы подготовились к любому сценарию и обеспечили альтернативу, чтобы люди не пострадали. Сейчас компания Energocom оценивает международных трейдеров, которые могут стать потенциальными поставщиками газа в Молдавию, семь компаний выразили готовность поставлять газ, некоторые из них уже делали это в октябре прошлого года", - заявил Спыну.Госкомпания Energocom отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией. При этом, как сообщал глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, правительство поручило Energocom в экстренных случаях закупать газ. Прошлой осенью компания уже проводила несколько тендеров для закупки небольших партий газа.Также, по словам Спыну, Молдавия экономит газ, часть госпредприятий перешла на мазут. У страны есть запас в 24 миллиона кубометров газа — этого хватит, чтобы покрыть 57% спроса, если поставки из РФ прекратятся, заключил он.
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экономика, молдавия, россия, газпром, молдовагаз, украина, в мире, природный газ
11:42 20.04.2022
 
Молдавия заявила о готовности закупать газ на международном рынке

Вице-премьер Молдавии Спыну заявил, что страна готова закупать газ на международном рынке

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 апр — РИА Новости. Молдавия готова закупать газ на международном рынке, если "Газпром" с 1 мая прекратит поставки этого сырья, заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.
Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Спыну сообщал, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, однако правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
09:11
Транзит газа через Украину останется вдвое ниже обязательств "Газпрома"
"После множества писем, отправленных правительством и "Молдовагазом" "Газпрому" с просьбой отсрочить проведение аудита, мы так и не получили ответ. Мы подготовились к любому сценарию и обеспечили альтернативу, чтобы люди не пострадали. Сейчас компания Energocom оценивает международных трейдеров, которые могут стать потенциальными поставщиками газа в Молдавию, семь компаний выразили готовность поставлять газ, некоторые из них уже делали это в октябре прошлого года", - заявил Спыну.
Госкомпания Energocom отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией. При этом, как сообщал глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, правительство поручило Energocom в экстренных случаях закупать газ. Прошлой осенью компания уже проводила несколько тендеров для закупки небольших партий газа.
Также, по словам Спыну, Молдавия экономит газ, часть госпредприятий перешла на мазут. У страны есть запас в 24 миллиона кубометров газа — этого хватит, чтобы покрыть 57% спроса, если поставки из РФ прекратятся, заключил он.
Завод по производству СПГ в штате Техас - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
08:00
Отдаст ли Китай американский СПГ Европе
 
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