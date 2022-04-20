https://ria.ru/20220420/gaz-1784446600.html

Молдавия заявила о готовности закупать газ на международном рынке

Молдавия заявила о готовности закупать газ на международном рынке - РИА Новости, 20.04.2022

Молдавия заявила о готовности закупать газ на международном рынке

Молдавия готова закупать газ на международном рынке, если "Газпром" с 1 мая прекратит поставки этого сырья, заявил на брифинге вице-премьер, министр... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:42

2022-04-20T11:42

2022-04-20T11:42

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КИШИНЕВ, 20 апр — РИА Новости. Молдавия готова закупать газ на международном рынке, если "Газпром" с 1 мая прекратит поставки этого сырья, заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Спыну сообщал, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, однако правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке."После множества писем, отправленных правительством и "Молдовагазом" "Газпрому" с просьбой отсрочить проведение аудита, мы так и не получили ответ. Мы подготовились к любому сценарию и обеспечили альтернативу, чтобы люди не пострадали. Сейчас компания Energocom оценивает международных трейдеров, которые могут стать потенциальными поставщиками газа в Молдавию, семь компаний выразили готовность поставлять газ, некоторые из них уже делали это в октябре прошлого года", - заявил Спыну.Госкомпания Energocom отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией. При этом, как сообщал глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, правительство поручило Energocom в экстренных случаях закупать газ. Прошлой осенью компания уже проводила несколько тендеров для закупки небольших партий газа.Также, по словам Спыну, Молдавия экономит газ, часть госпредприятий перешла на мазут. У страны есть запас в 24 миллиона кубометров газа — этого хватит, чтобы покрыть 57% спроса, если поставки из РФ прекратятся, заключил он.

https://ria.ru/20220420/gaz-1784416507.html

https://ria.ru/20220420/spg-1784359295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, молдавия, россия, газпром, молдовагаз, украина, в мире, природный газ