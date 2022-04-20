Транзит газа через Украину останется вдвое ниже обязательств "Газпрома"
Заявки на транзит газа через Украину остаются вдвое ниже обязательств "Газпрома"
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в среду, как ожидается, останется вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома" по бронированию мощностей этого маршрута, следует из данных "Оператора ГТС Украины".
Так, заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 20 апреля составляют почти 56 миллионов кубометров. Это почти вдвое ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту - около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
Украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, незначительно снижаясь лишь пару дней в марте. Однако в апреле с приходом теплой погоды в Европу он вновь уменьшился, а с 16 апреля упал в два раза по отношению к контрактному максимуму.
Это, однако, не говорит о нарушении транзитного договора, в котором заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.
Вместе с тем газопровод "Ямал - Европа", один из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остается невостребованным компанией. Магистраль с 7 апреля работает в режиме реверса, поток газа идет по ней со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом стабильно высоки данные перекачки по "Северному потоку", главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из РФ в Европу. Поставки по нему держатся на уровне 170 миллионов кубометров в сутки.
Эксперты пока не видят необычной динамики в общем снижении экспорта газа "Газпрома" в Европу в апреле по сравнению с мартом: влияет как сезонный фактор, так и диспаритет цен со спотовыми поставками сжиженного природного газа (СПГ).